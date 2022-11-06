100 % نسبة اعتماد أحكام المجالس التأديبية في «القضاء الشرطي» بشرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

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تفقد اللواء الدكتور عبدالقدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة والمجالس، إنجازات وخطط عمل مجلس القضاء الشرطي، بحضور العميد أحمد شهيل مدير عام المجلس، والعميد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد خالد بن سليمان، نائب مدير المكتب التنظيمي، والعقيد الدكتور سعيد المظلوم نائب المدير العام لمجلس القضاء الشرطي لشؤون الادعاء، والعقيد خميس المطوي نائب المدير العام لشؤون مجالس التأديب بالوكالة، وعدد من الضباط.

وناقش اللواء العبيدلي مع مجلس القضاء الشرطي نتائج المؤشرات الاستراتيجية، وأولها مؤشر «نسبة اعتماد أحكام المجالس التأديبية خلال 3 أيام عمل»، التي حققت خلال العام الماضي 98.8 % عن النسبة المستهدفة مسبقاً والمقدرة بـ 95 %، فيما حقق المجلس خلال النصف الأول من العام الجاري نسبة 100 % في اعتماد أحكام المجالس التأديبية متجاوزاً أيضاً النسبة المستهدفة 95 %.

كما استمع اللواء العبيدلي إلى شرح حول «مؤشر متوسط عدد الأيام لانعقاد مجالس التأديب من تاريخ استلام ملف المخالفة»، حيث وصل عدد الأيام إلى 12.5 يوماً، فيما سجل المجلس انخفاضاً بنسبة 71 % في عدد المحاكمات من العام 2017-2021، إلى جانب انخفاض عدد المخالفات المسلكية بنسبة 54 % في الفترة ذاتها.

جهود

وأثنى اللواء العبيدلي على الجهود الكبيرة التي يقوم بها مجلس القضاء الشرطي والقضاة والمدعون العامون والمحامون في تعزيز منظومة العدالة، وتطبيق أفضل الممارسات وتحقيق الإنجازات النوعية التي تعكس الدور المهم للقضاء الشرطي.

واطلع اللواء العبيدلي في بداية تفقده مجلس القضاء الشرطي على الزي الخاص بالسادة القضاة والمدعين العامين والمحامين، إلى جانب الاطلاع على نسب التصويت الخاصة بالشعار الجديد للمجلس من قبل موظفي القيادة العامة لشرطة دبي.

سعادة

واطلع اللواء العبيدلي على مؤشر السعادة الوظيفية لموظفي المجلس، والتي وصلت إلى 99.4 %، وسجل مؤشر نبض السعادة الإلكترونية اليومي في المجلس نسبة 100 %، فيما أسهم المجلس في تحفيز 100 % من موظفيه خلال النصف الأول من العام الجاري، متفوقاً على النسبة المستهدفة 85 %.

كما اطلع اللواء العبيدلي على إنجازات مجلس القضاء الشرطي، الذي يعتبر أول مجلس قضاء شرطي يضم قضاة حاصلين على دبلوم قضائي معتمد، وأول مجلس قضاء شرطي اعتمد نظام المحاكمات عن بُعد، وأول مجلس قضاء شرطي يقوم بتدريب واعتماد محامين متطوعين، وأول مجلس قضاء شرطي يقوم بتطبيق نظام الساعات التطوعية بدلاً من المحاكمات العسكرية، والتي بلغت 1070 ساعة تطوعية.

برنامج

واستمع اللواء العبيدلي إلى شرح حول أبرز البرامج التطويرية في المجلس، ومنها «برنامج مسيرتي» الهادف إلى تقديم شرح للخريجين الجدد حول المخالفات قبل التحاقهم بالعمل في شرطة دبي، بما يعزز من مستوى الوعي لديهم، حيث استفاد من البرنامج 118 من الذكور و40 من الإناث، ما أسهم في توعيتهم مع بدء مسيرة عملهم وعدم ارتكابهم أي مخالفات مسلكية.

كما استمع اللواء العبيدلي إلى شرح حول برنامج «المحكمة الافتراضية»، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، ويتيح تدريب الخبراء في مختلف العلوم التخصصية على الوقوف أمام القضاة أثناء المحاكمات وتقديم الإفادات والرد على الأسئلة بمهنية وحرفية عالية، حيث استفاد من البرنامج 29 خبيراً من الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة.

«كن مسؤولاً»

ومن البرامج التي يطبقها مجلس القضاء الشرطي «كن مسؤولاً»، وهو برنامج يهدف إلى توعية مرتب القيادة العامة لشرطة دبي بالمخالفات المسلكية، حيث استفاد منه 551 موظفاً من 14 مركزاً ومخفراً شرطياً، إلى جانب تنفيذ برنامج خاص بتحفيز المحامين والمتعاونين مع المجلس عبر منحهم ساعات تطوعية معتمدة.

وفي ختام تفقده مجلس القضاء الشرطي، اطلع اللواء العبيدلي على البرامج والخطط التي يعتزم المجلس تطبيقها خلال السنوات المقبلة، مثنياً على جهود كافة العاملين في المجلس وإنجازاتهم النوعية والمهمة في تطبيق أفضل الممارسات وتعزيز منظومة العدالة بكل حرفية ومهنية وشفافية ونزاهة.

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