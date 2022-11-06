«الإمارات للخدمات الصحية» تستعرض أفضل ممارسات الابتكار

المصدر: دبي - البيان

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نظمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أخيراً ورشة تفاعلية مع شركائها الاستراتيجيين وأصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات الرائدة في مجال الابتكار المؤسسي، واستكشاف المبادرات المؤسسية والابتكارية الجديدة التي تدعم تطوير وتكريس ثقافة الابتكار بما يتوافق مع رؤية المؤسسة المتمثلة ببناء البنية التحتية المناسبة للابتكار والإبداع المهني.

واستهدفت الورشة الكوادر الوظيفية داخل مقر المؤسسة ومختلف منشآتها، وذلك في إطار جهودها ومساعيها نحو تعزيز بيئة العمل، وتمكين قدرات موظفيها، وتحقيق المكتسبات على الصعيد المهني، من خلال إتاحة الفرصة للإبداع والتنافسية الإيجابية لديهم.

ويأتي عقد هذه الورشة التفاعلية برعاية الدكتور يوسف السركال المدير العام وبحضور المديرين التنفيذيين والرئيس التنفيذي للابتكار د. كلثوم محمد البلوشي وعدد من مديري الإدارات في المؤسسة، وأصحاب المصلحة الخارجيين المعنيين في مجال الابتكار.

دعم

وأكدت الدكتورة كلثوم مدير مركز التدريب والتطوير الرئيس التنفيذي للابتكار أن إقامة هذه الورشة تعد امتداداً لسلسلة من مبادرات دعم الابتكار التي تقوم بها المؤسسة داخلياً وخارجياً مع الهيئات والمؤسسات والشركات المعنية لتعزيز بيئة الابتكار، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية والمتمثلة في رفع طموح الأفراد والمؤسسات الخاصة والحكومات لتحقيق التنمية من خلال توليد الأفكار الإبداعية والابتكارية وتطوير الخدمات المقدمة في المجال الصحي.

وأضاف إن المؤسسة تبذل جهوداً كبيرة من أجل توفير أعلى معايير خدمات الرعاية الصحية والعلاجية، تتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة في ما يخص توفير نظام صحي متطور ومستدام لمجتمع سعيد، وتحقيق تطلعات مئوية الإمارات 2071.

وتهدف الورشة إلى التركيز على الاتجاهات الاستراتيجية للابتكار، وترسيخ ثقافة الابتكار في العمل المؤسسي وتطوير أنظمة حديثة لإدارة الابتكار، وتعزيز وبناء القدرات في مجال الابتكار الصحي.

كما تستهدف تطوير منظومة لتحفيز المبدعين والمبتكرين، واستخدام البيانات لتحقيق نتائج أكثر فعالية، بالإضافة إلى دعم الابتكار الرقمي وتطبيق الملكية الفكرية كمخرجات ابتكار فعالة.

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