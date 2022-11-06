389 من «كلنا شرطة» يستفيدون من ورشة «الإسعافات الأولية»

المصدر: أبوظبي - البيان

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نظمت شرطة أبوظبي بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني ورشة تدريبية تخصصية بعنوان «الإسعافات الأولية» عن بُعد.

وأوضح النقيب فهــد سـالم الكعبــي من قسم كلنا شرطة بإدارة الشرطة المجتمعية: إن الورشة استفاد منها «389» من أعضاء كلنا شرطة وركزت على تعزيز الوعي لديهم، لضمان إيجاد بيئة تطوعية آمنة وصحية تسهم في خدمة وإسعاد المجتمع وتحسين جودة الحياة.

واستعرضت الورشة عدداً من المحاور ومنها خطوات تطبيق الإسعافات الأولية، الحمــاية الشخصية، تقييم الأخطار المحيطة بموقع المصاب، تقييم حالة المصاب وطلب المساعدة بالاتصال على الطوارئ 999، والبقاء في الموقع حتى وصول الإسعاف.

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