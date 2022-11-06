الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً على بعض المناطق الشرقية والشمالية مع فرصة سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً شمالاً.

والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

والخليج العربي متوسط إلى خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:20 والمد الثاني عند الساعة 00:52 والجزر الأول عند الساعة 18:43والجزر الثاني عند الساعة 06:18.

وبحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:16 والمد الثاني عند الساعة 21:44 والجزر الأول عند الساعة 15:04 والجزر الثاني عند الساعة 03:21.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 32 22 80 40

دبي 32 23 85 50

الشارقة 32 23 85 50

عجمان 32 25 85 45

أم القيوين 32 21 80 45

رأس الخيمة 32 20 85 50

الفجيرة 34 26 60 30

العـين 33 21 70 30

ليوا 34 20 75 25

الرويس 34 22 85 30

السلع 35 23 85 30

دلـمـا 32 26 80 30

طنب الكبرى 32 26 75 40

طنب الصغرى 32 26 75 40

أبو موسى 32 25 75 40.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز