الإمارات تعلن إلغاء كافة القيود والإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا

المصدر: البيان

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أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث اليوم الأحد عن إلغاء كافة القيود والإجراءات الاحترازية الخاصة بكوفيد-19.

وقالت الهيئة خلال إحاطة إعلامية استثنائية حول آخر المستجدات بشأن أزمة كورونا أن جميع القرارات جاءت وفق دراسة دقيقة وبحث مستمر في كافة القطاعات الحيوية في الدولة، وسيتم تفعيلها الساعة السادسة صباح يوم الاثنين المقبل الموافق 7 نوفمبر 2022.

وكشفت أن لبس الكمامة في جميع المرافق المفتوحة والمغلقة بما في ذلك دور العبادة والمساجد سيكون اختياريا، ما عدا المنشآت والمرافق الصحية ومراكز أصحاب الهمم سيكون ارتداء الكمامات إلزامياً.

وأوضحت أنه بالنسبة للمساجد والمصليات، فإن سجادة الصلاة الشخصية اختيارية ، إذ لم تعد إلزامية بعد موعد تفعيل القرار.

وبالنسبة لتطبيق الحصن، سيقتصر استخدامه لإثبات شهادات التطعيم ونتائج الفحوصات داخل الدولة وخارجها عند الطلب. وبالتالي لا يشترط المرور الأخضر للدخول للمرافق والمواقع العامة.

وأضافت انه بالنسبة للفعاليات والأنشطة الرياضية، فإنه يجوز للجهات المنظمة على المستوى الوطني والمحلي طلب الفحوصات المسبقة، أو شهادات التطعيم حسب نوعية أو أهمية النشاط والفعالية.

كما أعلنت عن مجموعة من الإجراءات الخاصة بالقطاع الصحي، حيث سيتم إدراج فيروس كوفيد19 في برنامج الترصد النشط الوطني للانفلونزا والأمراض التنفسية الحادة.

وأيضاً سيتم دعم البحوث العلمية والدراسات الجينية لمتابعة الأمراض البكتيرية والفيروسية، كذلك الترصد اليقظ ومتابعة تعزيز وتطوير قدرات الاستجابة للجهات الصحية والجهات الأخرى مع أي متغيرات مستقبلية أو أحداث طارئة.

وكشفت انه سيتم الإبقاء على الإمكانيات الصحية المتعلقة بالفحص المخبري والعلاج، والإبقاء على فترة العزل لمدة خمسة أيام للمصابين بكوفيد-19.

وأوضحت الهئية أنه حرصا على صحة وسلامة الجميع، ودعما لجهود كافة الجهات المعنية بالجائحة الصحية، سيتم الاستمرار في توعية المجتمع بمخاطر فيروس كوفيد19 بشكل خاص، والانفلونزا الموسمية بشكل عام.

وكشفت أنه بالنسبة للحالات اليومية، فإننا مستمرون في توفير بياناتها المحدثة في الموقع الرسمي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وأضافت " جميع الإجراءات التي أعلننا عنها في إحاطتنا اليوم قابلة للتحديث والتغيير حسب مستجدات الوضع الوبائي في الدولة، وسيتم الإعلان عن أية مستجدات بشكل مستمر".

وتابعت " تكاتفنا معاً في ظل الثلاث سنوات الماضية، حرصا على صحة وسلامة أحبائنا، وخاصة من فئة كبار المواطنين والمقيمين، وأصحاب الهمم، وأصحاب الأمراض المزمنة.جهودنا المبذولة معاً، جاءت بثمارها اليوم وذلك بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة وقراراتها الحكيمة في التعامل مع الجائحة، وأيضاً الجهود المجتمعية والمسؤولية الذاتية لدى كل فرد من أفراد مجتمع الدولة".

وأضافت" شهدنا في الفترة الماضية مستوى انخفاض ملحوظ في حالات الإصابة والوفيات، الأمر الذي يدل على مدى وعي المجتمع وتطبيقه لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصاً على سلامته وصحته، وحفاظاً على مكتسبات الدولة وما حققته من منجزات استثنائية.

وختمت " نشيد باستمرار التزامكم وتضامنكم للمرحلة المقبلة حتى نحافظ على ما حققناه في فترة التعافي، ونحن على ثقة بمجتمع دولة الإمارات ومدى وعيه في المسؤولية الذاتية، وخاصة بعد تجاوزنا المراحل الصعبة وتخطيها بكل احترافية وكفاءة حتى وصولنا لهذا الاستقرار".

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