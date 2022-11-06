سلطان بن أحمد القاسمي يتفقد جاهزية القمر الصناعي الشارقة سات 1

المصدر: وام

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تفقد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، صباح اليوم في أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء جاهزية القمر الصناعي المكعب "الشارقة سات –1"، والذي شارك في تصنيعه مهندسون إماراتيون من الأكاديمية، والمقرر إطلاقه في ديسمبر المقبل.

واستمع سموه خلال زيارته إلى شرح من الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، مدير عام الأكاديمية، عن المهمة الفضائية "الشارقة سات-1" وأبرز خصائصها التقنية والفنية والمهام العلمية التي سيجريها القمر الصناعي.

والتقى سمو رئيس جامعة الشارقة بالمهندسين المواطنين الذين شاركوا في صناعة القمر الصناعي "الشارقة سات – 1"، واستمع إلى شرح مفصل عن مراحل صناعة القمر والتحضيرات النهائية قبل إطلاقه.

ويحتوي القمر الصناعي المكعب وهو بحجم 3 وحدات، على حمولتين إحداهما أساسية والأخرى فرعية، وتعتبر مهمته الفضائية الأولى للأكاديمية بالتعاون مع كل من جامعة إسطنبول التقنية وجامعة سابنجا في تركيا، كما تتميز هذه الأقمار بصغر حجمها، وانخفاض كلفتها بالإضافة إلى سرعة تصنيعها مقارنة بالأقمار الصناعية كبيرة الحجم.

ويهدف "الشارقة سات-1" إلى توسعة مدارك الطلبة وعامة الناس وتعريفهم بمجالات الفضاء، بدءاً من تصميم هذه المهمات الفضائية وحتى إطلاقها، من خلال إعداد مختلف الورش والفعاليات العملية والنظرية.

يذكر أن المشروع قد بدأ على نحو عام من مختبر الأقمار الصناعية المكعبة في الأكاديمية، والمزود بالمعدات والمرافق اللازمة لتصميم وتشغيل القمر الصناعي مثل محطة العمل العالية الأداء والبرامج المطلوبة لتصميم ومحاكاة وتحليل المهمة في بيئة الفضاء، إضافة إلى الغرفة النظيفة الحاصلة على شهادة ISO6، والمحطة الأرضية والتي تعمل بترددات مختلفة كتردد VHF/UHF.

كما يشرف فريق من المهندسين والطلاب على كيفية استخدام البرامج وتشغيل المحطة الأرضية، إضافة إلى جميع القدرات التكنولوجية والخبرات العلمية المكتسبة والتي ساهمت في تطوير هذا المشروع، والتي سيتم نقلها والانتفاع بها في المشاريع المستقبلية لمختبر الأقمار الصناعية المكعبة.

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