عبدالله بن زايد يستقبل بوريل ويبحثان العلاقات الإماراتية الأوروبية

المصدر: وام

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استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، نائب رئيس المفوضية الأوروبية.

جرى خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها ملف الطاقة.

واستعرض الجانبان المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومنها الأزمة في أوكرانيا.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي جوزيب بوريل مؤكدا حرص دولة الإمارات على ترسيخ علاقات ثنائية متطورة مع الاتحاد الأوروبي ودوله.

حضر اللقاء معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة ومعالي السفيرة لانا زكي نسيبة مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة.

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