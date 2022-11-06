عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية العراق ويبحثان العلاقات الأخوية بين البلدين

المصدر: وام

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استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي الدكتور فؤاد حسين وزير خارجية جمهورية العراق الشقيق.

وبحث سموه ومعالي فؤاد حسين خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي العلاقات الأخوية الإماراتية العراقية والتعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين والفرص المتاحة لتعزيزه وتطويره في المجالات كافة.

كما تناول الجانبان الأوضاع في المنطقة وعددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء عن تمنياته للحكومة العراقية التوفيق والنجاح في أداء مسؤولياتها الوطنية من أجل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في العراق وتلبية تطلعات شعبه الشقيق إلى التنمية والازدهار.

وأكد سموه على العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين والحرص على تعزيزها وتنميتها بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما.

حضر اللقاء معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة.

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