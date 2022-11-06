الطاير يعلن أسماء المؤسسات والأكاديميات المتأهلة لنهائيات «تحدي دبي العالمي 2023»

المصدر: البيان

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أعلن معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، تأهل 12 مؤسسة محلية وعالمية للمرحلة النهائية من تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، في فئتي الشركات الرائدة، والمؤسسات الأكاديمية المحلية، وخصصت الدورة الثالثة للتحدي لمحور: (الحافلات ذاتية القيادة).

وقال الطاير: شهدت الدورة الثالثة من التحدي زيادة في عدد المشاركات في الفئتين، وقد بلغ إجمالي عدد الطلبات المتقدمة للتحدي 27 طلباً من مختلف دول العالم، متجاوزاً العدد المستهدف بنسبة تصل إلى 130% لفئة الشركات الرائدة، وبنسبة 175% لفئة المؤسسات الأكاديمية المحلية.

المؤسسات المتأهلة

وأشار معاليه إلى أنه بناء على قرار لجنة التحكيم العالمية برئاسة الدكتور ستيفن شلادوفير الخبير الدولي في تقنيات التنقل ذاتي القيادة، ورئيس لجنة تحكيم تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، تأهلت ست شركات عالمية للمرحلة النهائية عن فئة الشركات الرائدة، وهي: أديستك Adestec من الولايات المتحدة الأمريكية، و كينج لونج King Long من الصين، وألكسندر دينيس Alexander Dennis من المملكة المتحدة، ونافيا Navya من فرنسا، وآي أوتو iAuto من تايوان، وجوسين Gaussin من فرنسا، كما تأهلت ست جامعات للنهائيات عن فئة المؤسسات الأكاديمية المحلية وهي: جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة الأمريكية في الشارقة، وجامعة هيريوت وات، وأكاديمية مانيبال للتعليم العالي، وجامعة دبي، وجامعة بولتون.

وقال الطاير: يهدف تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة إلى التوسع في استخدام التنقل ذاتي القيادة على كل المستويات، وتشجيع الشركات الرائدة في هذا المجال، بهدف التعامل مع التحديات القائمة حالياً، مثل تحدي الميل الأول والأخير لوصول الركاب إلى وجهاتهم النهائية، والازدحامات المرورية، وانخفاض عدد مستخدمي وسائل المواصلات العامة، موضحا أن التنقل ذاتي القيادة أصبح ركيزة أساسية في استراتيجية الهيئة، وأنه في سبيل ذلك نعمل على إطلاق العديد من المبادرات المبتكرة ليكون التنقل ذاتي القيادة واقعاً وحقيقة ملموسة على أرض دبي.

وأوضح معالي المدير العام ورئيس مجلس المديرين أن تخصيص محور: (الحافلات ذاتية القيادة) ليكون عنوان الدورة الثالثة من التحدي، يأتي في إطار جهود هيئة الطرق والمواصلات، في تنفيذ استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذكية ذاتية القيادة بحلول عام 2030.

إقبال كبير

من جانبه قال السيد أحمد هاشم بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة: إن الدورة الثالثة من التحدي شهدت منذ انطلاقتها إقبالاً كبيراً من مختلف المؤسسات العالمية للمشاركة، بعرض مشاريعها ومبادراتها في طرح وسائل للتنقل ذاتي القيادة، معرباً عن سعادته بتنظيم هيئة الطرق والمواصلات، لهذه المنافسة بالشراكة مع جهات رائدة كي تتحقق الغاية من تحدي دبي للتنقل ذاتي القيادة.

وأضاف: كان اختيار المتقدمين للمرحلة النهائية بناء على عدة عناصر أهمها: مصداقية الجهة ورؤيتها المستقبلية ودرجة الابتكار والمهارات والخبرات ذات الصلة، إضافة إلى البعد التجاري من قابلية التشغيل، والقيمة المضافة، والارتباط باحتياجات إمارة دبي والإمارات العربية المتحدة.

وأشار بهروزيان إلى التواصل مع العديد من الشركات والمؤسسات الأكاديمية إضافة إلى عقد 4 ورش تعريفية للمشاركين المحتملين، وبعد تقييم الطلبات واختيار المرشحين النهائيين وإعلان أسمائهم، سيجرى تقييم المشاركين النهائيين من خلال اختبارات عملية وعروض مرئية العام المقبل على أن يكون إعلان أسماء الفائزين خلال فعاليات مؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة 2023.



جوائز التحدي

يشار إلى أن باب المشاركة في تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة قد أغلق في 31 أغسطس 2022 وهو الموعد النهائي لاستقبال طلبات المشاركة الذي أعلن سابقاً، وبلغ عدد الطلبات المقدمة لفئة الشركات الرائدة 13 طلب ترشح من 8 دول، ويحصل الفائز بالمركز الأول عن فئة الشركات الرائدة، على مليون دولار، والثاني على مبلغ 750 ألف دولار، وهناك مبلغ 250 ألف دولار ستخصص لتوقيع عقد تجارب تشغيلية للحافلات ذاتية القيادة مع أحد الفائزين في فئة الشركات الرائدة لدعم تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للتنقل ذاتي القيادة، فيما بلغ عدد الطلبات المقدمة لفئة المؤسسات الأكاديمية، 14 طلب ترشح من 8 جامعات في الدولة، ويحصل الفائز بالمركز الأول، على مبلغ 200 ألف دولار، ويحصل صاحب المركز الثاني على مبلغ 100 ألف دولار.

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