محمد بن راشد يعتمد منح «وسام إكسبو» لـ 40 ألف شخص من الكوادر الوطنية

المصدر: البيان

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اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، منح وسام إكسبو لـ 40 ألف شخص من الكوادر الوطنية، الذين كان لهم الدور الأكبر في نجاح الحدث العالمي الذي استضافته دولة الإمارات.

وقال سموه، "اعتمدنا اليوم منح "وسام إكسبو" لـ 40 ألف من كوادرنا الوطنية من مدنيين وعسكريين والذين كان لهم الدور الأكبر في نجاح الفعالية العالمية الأكبر التي استضافتها دولة الإمارات. أكبر مكاسب إكسبو هي الخبرة العالمية التي اكتسبناها عبر كوادرنا".

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