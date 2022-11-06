مركز ابتكار «كهرباء دبي» يطلق تطبيقاً ذكياً للزوار بتقنيات الميتافيرس والواقع المعزز

المصدر: البيان

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أطلق مركز الابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، تطبيقه الذكي (MBRSIC) عبر منصتي "أندرويد" و"آي أو إس" والذي يمكن من خلاله الذهاب في جولة افتراضية لاستكشاف مختلف أقسام المركز بتقنية الواقع المعزز.

وبالاعتماد على تقنية الميتافيرس، يوفر مركز الابتكار ضمن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي، تجربة فريدة ومبتكرة لزواره تأخذهم في رحلة افتراضية في مختلف أرجاء المُجمع، إضافة إلى عروض مبتكرة باستخدام طائرات الدرون وتقنية الهولوغرام. إضافة إلى ذلك، يمكن لزوار المركز تجربة الحافلات الكهربائية ذاتية القيادة وغير ذلك من تقنيات مبتكرة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نحرص على الاستفادة من أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتقنية الميتافيرس لتقديم حلول مبتكرة ترسخ مكانة دبي كواحدة من أكثر المدن ابتكاراً على مستوى العالم. وإضافة إلى دوره كحاضنة عالمية للابتكار في قطاعي الطاقة والمياه، يستفيد مركز الابتكار التابع للهيئة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، من تقنيات الميتافيرس والهولوغرام والواقع المعزز وطائرات الدرون وغيرها، لتوفير تجربة رائدة للزوار وتعريفهم بأحدث الابتكارات في مختلف مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، إضافة إلى تسليط الضوء على جهود هيئة كهرباء ومياه دبي في استشراف وصناعة مستقبل الطاقة والمياه.

وأوضح المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، أن مركز الابتكار يقدم تجربة فريدة للزوار باستخدام أحدث التقنيات بهدف نشر ثقافة الابتكار بين المؤسسات والأفراد وتسليط الضوء على القطاعات التي ستقود عملية الابتكار في المستقبل، إضافة إلى تطوير قدرات الجيل القادم من المبتكرين.

يوفر مركز الابتكار للزوار تجربة فريدة لاستكشاف أحدث الابتكارات في مجال تقنيات الطاقة النظيفة، بدءاً من منطقة المعرض في الطابق الأول والتي تسلط الضوء على مسيرة هيئة كهرباء ومياه دبي، إضافة إلى أبرز الاختراعات والابتكارات التاريخية في مجال الكهرباء وأحدث التطورات في مجال الطاقة المتجددة والمستدامة. وتتضمن منطقة المعرض أكثر من 30 عرضاً تفاعلياً لتعريف الزوار بتطورات الطاقة المتجددة، إضافة إلى متحف الهيئة ومحطات تحلية المياه، والمنطقة البصرية التي تشرح خصائص الضوء والإشعاع الشمسي، ومعرض لتطور تقنيات الطاقة الشمسية، والمكونات الأساسية للخلايا الكهروضوئية، وتقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والمركزة والبرج الشمسي، وتطور مسيرة الطاقة المتجددة بالهيئة، وديوا الذكية، وتطبيقات الخلايا الشمسية في المركبات الفضائية والأقمار الاصطناعية، ومجسم يوضح آلية عمل السيارة الكهربائية، وتوربين يعمل بطاقة الرياح، فضلاً عن تطور المباني المستدامة في الهيئة.



يستقبل مركز الابتكار زواره من السبت إلى الأربعاء، من 09:00 صباحاً إلى 04:00 مساءً، ويوم الخميس من 9 صباحاً إلى 12 ظهراً.

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