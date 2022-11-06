سعود بن صقر: هدفنا تمكين الكفاءات واستقطاب المواهب

المصدر: (رأس الخيمة - وام)

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أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن بناء الكوادر البشرية الشابة وصقل مهاراتهم وتوفير مقومات نجاحهم ركائز أساسية في النهج التنموي لرأس الخيمة، لمواصلة مسيرة الازدهار والتطور وصناعة الغد المشرق القائم على اقتصاد المعرفة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصره بمدينة صقر بن محمد، أمس، وفداً من «كلية هارفارد للأعمال» بجامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأمريكية، برفقة ريتشارد ستيل، الرئيس التنفيذي لشركة «بارسك فنتشرز»، وأوتساف سيث، المدير العام لمجموعة فورسايت للخدمات المحدودة.

ورحب سموه بالوفد، وتبادل معهم الأحاديث حول مشاريع كلية هارفارد للأعمال، وإسهاماتها في تطوير اقتصاد المعرفة ودفع عجلة التنمية المستدامة. وقال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة خلال اللقاء: «لدينا رؤى واستراتيجيات واضحة وخطط عملية تهدف إلى تمكين الكفاءات الوطنية الشابة، واستقطاب أصحاب المواهب والعقول القادرة على الابتكار والإبداع وتحويل التحديات إلى فرص للنمو والتطور».

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