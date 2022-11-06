عبدالله بن زايد يبحث التعاون مع وزراء خارجية تركيا وإثيوبيا وباكستان وليتوانيا

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي كلاً على حدة مولود تشاووش أوغلو وزير خارجية تركيا ودمقي مكونن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي وبيلاوال بوتو زردار وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية وغابرييليوس لاندسبرغيس وزير خارجية جمهورية ليتوانيا، حيث بحث سموه مع الضيوف علاقات التعاون بين الإمارات وبلادهم.

فقد بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد خلال لقائه تشاووش أوغلو وزير خارجية تركيا آفاق التعاون الثنائي والشراكة بين دولة الإمارات والجمهورية التركية وجهود تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.

وهنأ سموه مولود تشاووش أوغلو على استئناف العمل باتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود إلى الأسواق العالمية. كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ودمقي مكونن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتوسيع آفاقها في مختلف المجالات بما يخدم أهداف التنمية في البلدين الصديقين. كما ناقشا عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

تعاون

وبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مع بيلاوال بوتو زردار وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتوسيع آفاقها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

كما استعرض الجانبان قضايا المنطقة والمستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي وتبادلا وجهات النظر بشأنها.ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة بيلاوال بوتو زردار مؤكداً على العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين الصديقين وما تشهده مستويات التعاون المشترك من نمو وتطور على مختلف الأصعدة.

اتفاقات

وبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وغابرييليوس لاندسبرغيس وزير خارجية جمهورية ليتوانيا العلاقات الثنائية الإماراتية الليتوانية وسبل دفع آفاق التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.

مباحثات

كما تناولت مباحثات الجانبين عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وعقب اللقاء وقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وغابرييليوس لاندسبرغيس وزير خارجية جمهورية ليتوانيا على اتفاقية تسليم المجرمين بين الإمارات وليتوانيا. كما وقع الجانبان على اتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين البلدين.ووقع سموه ووزير الخارجية الليتواني على اتفاقية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين دولة الإمارات وجمهورية ليتوانيا.

الشراكة مع سنغافورة

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي كاسيفاسوانثان شانموقام وزير الداخلية والقانون في جمهورية سنغافورة. بحث الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي العلاقات الثنائية والشراكة القائمة بين البلدين وسبل الاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات. وأعرب سموه عن تطلعه لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. من جانبه أكد شانموقام حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع الإمارات.

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