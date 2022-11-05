منتدى أبوظبي الدولي للإصابات يختتم أعماله بتدشين «أكاديمية طب الإصابات»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتم منتدى أبوظبي الدولي للإصابات أعماله بتدشين أول أكاديمية لطب الإصابات في الدولة، واعتماد أبوظبي كمركز تدريبي دولي في مجال الإصابات المتقدمة من قبل ائتلاف من خمس مؤسسات أمريكية وأوروبية معتمدة دولياً.

وتهدف أكاديمية طب الإصابات إلى بناء قدرات خط الدفاع الأول من الأطباء والممرضين والمسعفين العاملين في مستشفيات الدولة الحكومية والخاصة، في مجال الإصابات وفق منهج موحد ومعتمد دولياً وباستخدام مراكز تدريبية مجهزة بأحدث التجهيزات المتطورة بتكنولوجيا المحاكاة والواقع الافتراضي.

وأكد الدكتور عادل الشامري العجمي الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء رئيس أطباء الإمارات، الرئيس التنفيذي لبرنامج جاهزية أن اعتماد أبوظبي كمركز تدريبي طبي تخصصي في مجال الإصابات يأتي تتويجاً لجهود بذلت لمدة عامين تم فيها تدريب وتأهيل 100 كادر كمدربين معتمدين من قبل ائتلاف يضم خمس مؤسسات أمريكية وبريطانية أبرزها المؤسسة الأمريكية للإصابات والجمعية الأوروبية للإصابات والطوارىء والجمعية الأوروبية للطوارىء والجمعية الأوروبية للتخدير والمجلس الأوروبي للإنعاش.

وثمن جهود شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» على ما تقدمه من دعم إداري ولوجستي لبرنامج الإمارات للجاهزية والاستجابة الطبية «جاهزية»مما مكنها في فترة قصيرة من بناء أول منظومة تدريبية معتمدة في طب الإصابات وتأسيس مجلس من الاستشاريين من رؤساء أقسام الطوارىء يتولى إدارة وتشغيل أكاديمية طب الإصابات والإشراف على البرامج التدريبية والبحثية والتنسيق مع المؤسسات الأمريكية والأوروبية لضمان جودة البرامج التدريبية واستدامتها.

وقال الشامري إن أكاديمية طب الإصابات تشكل إضافة أخرى لإنجازات برنامج جاهزية والذي دشن عام 2022 من مكتب فخر الوطن وشركة صحة وأطباء الإمارات بهدف بناء قدرات خط الدفاع الأول وزيادة جاهزيتها للاستجابة الطبية للطوارئ والكوارث من خلال منهج موحد ومعتمد محلياً ودولياً.

تدريب

وأشار إلى أن برنامج جاهزية استطاع من تدريب ما يزيد عن 3 آلاف كادر طبي وتأهيل 100 من المدربين المعتمدين في مجال طب الكوارث وطب الطوارئ وطب الإصابات في بادرة هي الأولى من نوعها في الدولة لتطوير مهارات الكوادر الطبية التخصصية والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في إمارة أبوظبي وفق خطة استراتيجية لتدريب 10 آلاف من العاملين الصحيين وتأسيس مراكز للتدريب الطبي التخصصي وأكاديميات معنية بتطوير برامج التدريب والبحث العلمي وفق أفضل المعايير مع أبرز الجامعات والمراكز العالمية في التدريب الطبي التخصصي.

منصة

وقدم منتدى أبوظبي الدولي للإصابات منصة لاستعراض التجارب الناجحة ومناقشة المستجدات وتبادل الخبرات في مجال طب الإصابات على مدار أسبوع، وتم التركيز على أربعة مسارات متزامنة تناولت جوانب مختلفة من رعاية الإصابات قبل دخول المستشفى وتمريض الطوارئ والإصابات وإدارة الإصابات المعقدة وسبل تحسين الأداء والإصابات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية واستراتيجيات إدارة الإصابات وتنمية روح العمل الجماعي لدى الكوادر الطبية التخصصية.

وتُعد الإصابات من الأسباب الرئيسية للوفاة للأشخاص من جميع الأعمار في جميع أنحاء العالم، مما يتطلب تبني منظومة تدريبية مستدامة تساهم بشكل دوري في تنظيم برامج تدريبية وتمارين وهمية للارتقاء بمستوى وأداء الكوادر الطبية والذي ينعكس ايجابياً على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وفق أفضل المعايير العالمية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز