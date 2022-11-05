«أمن الهيئات» تكرم مجموعة منصور أهلي لتعاونها

المصدر: دبي - البيان

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كرم العميد راشد خليفة الفلاسي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة في شرطة دبي، بحضور العقيد أيوب عبدالله، نائب مدير إدارة الطوارئ بالوكالة، والمقدم أحمد الحداد، رئيس قسم شؤون السرايا منصور مصطفى أهلي، مدير مجموعة منصور أهلي، وذلك لتعاون المجموعة المثمر والبناء مع الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ.

وأكد العميد الفلاسي أن الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ تنتهج استراتيجية القيادة العامة لشرطة دبي في ضرورة تعزيز وتوثيق العلاقة مع الشركاء بما يحقق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، مبيناً أن شرطة دبي تؤمن إيماناً كاملاً بأن رحلة نجاحها تتحقق دائماً بوجود شركاء أساسيين لهذا النجاح.

وأضاف: «ساهمت مجموعة منصور أهلي في الارتقاء بالخدمات التي تقدمها الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في إطار تعزيز سبل التعاون المثمر والعمل المشترك، ولذلك استحقت هذا التكريم».

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