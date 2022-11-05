«الإمارات للسرطان» و«جامعة رأس الخيمة للطب» تدعمان المرضى

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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نظمت إدارة شؤون الطلبة في جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية بالتعاون مع جمعية الإمارات للسرطان فعالية صحية وثقافية تهدف لدعم مرضى السرطان وذلك على مسرح الجامعة بمناسبة اختتام شهر أكتوبر الوردي للتوعية بسرطان الثدي بحضور الدكتورة منال محمود عميد شؤون الطلاب وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات من مختلف الأقسام، وحضور مديرة مكتب جمعية الإمارات للسرطان مهرة بن صراي والأعضاء والمتطوعين في رأس الخيمة. حيث قدمت 4 ناجيات من مرضى السرطان تجربتهن في رحلة العلاج والتعافي والانتصار على المرض بالإرادة والعزيمة والعودة إلى الحياة الطبيعية، وتخلل الحفل معرض صحي وفحوصات طبية. وفي الختام تم تبادل الدروع التذكارية وتوزيع شهادات التكريم.

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