طقس الإمارات غداً.. غائم جزئياً بوجه عام

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا بوجه عام وغائما أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية مع فرصة سقوط أمطار خفيفة، ورطب ليلاً وصباح الاثنين، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدريجياً على البحر والمناطق الشمالية مثيرة للغبار.

وقال المركز ــ في نشرته اليومية ــ إن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا إلى مضطرب أحياناً شمالاً في العمق ويحدث المد الأول عند الساعة 11:54 والمد الثاني عند الساعة 00:02 والجزر الأول عند الساعة 18:03 والجزر الثاني عند الساعة 05:44 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 07:42 والمد الثاني عند الساعة 20:56 والجزر الاول عند الساعة 14:28 والجزر الثاني عند الساعة 02:37 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 32 24 65 30

دبي 31 26 65 40

الشارقة 31 23 70 40

عجمان 31 27 65 45

أم القيوين 30 24 70 45

رأس الخيمة 30 21 75 35

الفجيرة 35 26 60 25

العـين 31 23 70 25

ليوا 33 21 75 25

الرويس 31 25 80 45

السلع 30 25 80 45

دلـمـا 31 28 75 45

طنب الكبرى 30 27 70 50

طنب الصغرى 30 27 70 50

أبو موسى 30 27 70 50

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