كهرباء دبي تختتم بنجاح حملتها التوعوية خدماتها الرقمية المبتكرة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتمت هيئة كهرباء ومياه دبي بنجاح حملتها التوعوية الهادفة إلى رفع مستوى وعي المتعاملين حول خدماتها الرقمية المبتكرة التي تتيح لهم رفع كفاءة الكهرباء والمياه والحد من الهدر والتسريبات، واتباع نمط حياة واعٍ ومستدام، ليكونوا شركاء فاعلين في حماية البيئة والموارد الطبيعية وخفض البصمة الكربونية.

وتضمنت الحملة تقديم باقة من الإرشادات والنصائح العامة عبر منصات الهيئة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وقنواتها الداخلية والخارجية، لمساعدة المتعاملين على اتخاذ قرارات ذكية لإدارة استهلاكهم، والاستفادة من خدمات ومبادرات الهيئة الرقمية المتطورة ومنها "الحياة الذكية" و "إشعار باستهلاك مرتفع للمياه". كما اشتملت الحملة على تنظيم 18 محاضرة افتراضية بمشاركة 780 شخصاً من القطاع الحكومي والصناعي والتجاري وكبار المواطنين وأصحاب الهمم.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "انسجاماً مع رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لتحقيق التنمية المستدامة على كافة الصُعد، وفي إطار رؤيتنا في أن نكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة، تسخر الهيئة أحدث التقنيات الإحلالية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتقديم خدمات ذكية ومبتكرة تسهم في إشراك المتعاملين في مسيرة التنمية المستدامة، عبر تمكينهم من تعزيز كفاءة الاستهلاك، ورفع مستوى وعيهم حول مسؤوليتهم عن حماية الموارد الطبيعية الثمينة."

وأثنى متعاملو الهيئة على الجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة لتوفير خدمات وخصائص متطورة تسهّل حياتهم وتساعدهم على مراقبة استهلاكهم، وإنجاز كافة معاملاتهم عبر موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع. وأكد المتعاملون أن مبادرة "الحياة الذكية" تؤدي دوراً جوهرياً في تعزيز قدرتهم على إدارة استهلاكهم وكشف التسريبات على الفور ومعالجة الأعطال دون الرجوع إلى الهيئة.

وتشتمل مبادرة "الحياة الذكية" على عدة خصائص منها لوحة بيانات "الحياة الذكية" التي تتيح للمتعاملين مراقبة استهلاكهم والحصول على تقارير استهلاك سنوية وشهرية ويومية؛ برنامج "نهجي المستدام" لمقارنة استهلاكهم مع استهلاك المنازل المماثلة؛ خاصية "خارج المنزل" لاستلام تقارير يومية أو أسبوعية عبر البريد الإلكتروني، خلال فترة تفعيل الخدمة أثناء التواجد خارج المنزل أو أثناء السفر؛ خاصية "الجدولة الآلية" لتحديد موعد زيارة الفريق الفني التابع للهيئة بشكل آلي، وتتبع حالة الطلب لحظة بلحظة؛ خاصية "إعادة الاتصال الافتراضي" لحجز موعد إعادة اتصال الهيئة بالمتعاملين من خلال قنوات الهيئة الرقمية بما يتناسب مع وقتهم؛ أداة "تقييم الاستهلاك" التي تقدم للمتعاملين استبياناً حول استهلاك الكهرباء والمياه، بما يتيح لهم تقييم استهلاكهم للكهرباء والمياه. وبعد استكمال التقييم، يتلقى المتعاملون تقريراً تفصيلياً حول استهلاكهم، إلى جانب نصائح مخصصة لكل متعامل على حدة، لمساعدته على الحد من الهدر. علاوة على ذلك، توفر الهيئة خدمة "إشعار باستهلاك مرتفع للمياه" والتي تندرج ضمن مبادرة الاستجابة الذكية، لمساعدة المتعاملين على اكتشاف أية تسريبات في توصيلات المياه بعد العداد حيث يتم إرسال إشعارات آنية للمتعامل في حال اكتشاف نظام العدادات الذكية أي ارتفاع غير معتاد في الاستهلاك.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز