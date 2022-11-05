عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية ليتوانيا في أبوظبي

المصدر: وام

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استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي غابرييليوس لاندسبرغيس وزير خارجية جمهورية ليتوانيا.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية الإماراتية الليتوانية وسبل دفع آفاق التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.

كما تناولت مباحثات الجانبين عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي غابرييليوس لاندسبرغيس ، مؤكدا أن دولة الإمارات وجمهورية ليتوانيا ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة ومتنامية وهناك حرص مشترك على تعزيزها وتطويرها على الصعد كافة .

من جانبه أكد معالي غابرييليوس لاندسبرغيس على عمق العلاقات الإماراتية الليتوانية ، وتطلع بلاده إلى تنمية أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وعقب اللقاء وقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي غابرييليوس لاندسبرغيس وزير خارجية جمهورية ليتوانيا على اتفاقية تسليم المجرمين بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ليتوانيا.

كما وقع الجانبان على اتفاقية بشأن نقل الاشخاص المحكوم عليهم بين البلدين.

ووقع سموه ومعالي وزير الخارجية الليتواني على اتفاقية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين دولة الإمارات وجمهورية ليتوانيا.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.

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