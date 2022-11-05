لافروف يزور المدرسة الروسية في أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - وام)

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زار وزير الخارجية الروسي سیرجي لافروف، المدرسة الروسية في أبوظبي التي تم افتتاحها في 7 سبتمبر الماضي بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.

وقام الوزير الروسي بجولة في أروقة المدرسة التي تعد نتاج تعاون مع مدرسة «بريموكوف» إحدى أهم المؤسسات التعليمية الحكومية في موسكو.

ورافق الوزير الروسي وفد ضم نائب وزير الخارجية والمبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف، والمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، وحضر من جانب الإمارات معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، وسفيرالإمارات لدى روسيا الاتحادية الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر، والدكتور عبد الله مغربي وكيل قطاع الدراسات والبحوث في ديوان الرئاسة، والدكتورة سعاد السويدي رئيسة مجلس إدارة المدرسة الروسية في أبوظبي.

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