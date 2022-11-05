مشاورات سياسية بين الإمارات وكازاخستان

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

استضافت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أعمال الدورة التاسعة للجنة المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان والمشاورات السياسية بين البلدين بدورتها الخامسة. ترأس أعمال اللجنة معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومختار تيلوبردي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في كازاخستان.

تعاون

شارك في أعمال اللجنة المشتركة والمشاورات السياسية، التي عقدت في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي الدكتور محمد العريقي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كازاخستان، وماديار مينيلبيموف، سفير فوق العادة مفوض جمهورية كازاخستان لدى دولة الإمارات وعدد من كبار المسؤولين في البلدين.

بحث الجانبان التعاون في المجالين الاقتصادي والسياسي وأكدا أهمية فتح قنوات جديدة للعمل المشترك في المجالات ذات الاهتمام المتبادل، وأبرزها التجارة والاقتصاد، والتكنولوجيا الرقمية، والزراعة، والطاقة، والنقل، والتعليم العالي، والثقافة، والسياحة، والعمل، والتعدين، والبنى التحتية، والاستثمار.

وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سهيل المزروعي التزام دولة الإمارات بتعزيز العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين، وأشاد بالزيارات عالية المستوى المتبادلة التي تمت خلال هذا العام، ومنها زيارة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة إلى جمهورية كازاخستان في أكتوبر 2022، وزيارة علي خان إسماعيلوف، رئيس وزراء كازاخستان، إلى الدولة في سبتمبر والتي شهدت التوقيع على عدة وثائق قانونية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز