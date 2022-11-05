حاكما عجمان والفجيرة يعزيان خادم الحرمين بوفاة والدة سعود بن مساعد

المصدر: (الفجيرة - عجمان - وام)

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بعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة ببرقيتي تعزية إلى أخيهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبرا فيهما عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما في وفاة والدة الأمير سعود بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، ببرقيات تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين.

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