راشد النعيمي يتفقد محطة تحويل الحمأة إلى طاقة

المصدر: (عجمان - البيان)

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تفقد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، رئيس مجلس إدارة شركة عجمان للصرف الصحي، وبحضور الشيخ حميد بن عمار النعيمي، سير العمل في محطة تحويل الحمأة إلى الطاقة النظيفة والتابعة لشركة عجمان للصرف الصحي.

وأثنى الشيخ راشد بن حميد على حرص الكفاءات المؤهلة في الشركة على إنجاز مشروع زيادة الطاقة المولدة في المحطة، والبالغة تكلفته 120 مليون درهم، موضحاً أن العمل يجرى على قدم وساق وفقاً لشروط الاستدامة.

وثمن الأعمال الدؤوبة لتوسيع نطاق شبكات الصرف الصحي في الإمارة، موجهاً بمتابعة الأعمال القائمة لإيصال خدمة الصرف الصحي لكل منطقة بإمارة عجمان، وتحويل جميع الخدمات لخدمات ذكية تصل للمتعاملين في أي وقت ومكان وعلى مدار الساعة.

واطلع على مشروع تطوير المحطة لتكون محطة معالجة مستدامة بالكامل، لتلبية جميع متطلبات خطة الدولة لعام 2050.

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