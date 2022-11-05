التسامح في الدولة قيمة أصيلة غرسها زايد ويرعاها محمد بن زايد

المصدر: دبي-البيان

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أكد الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، أن التسامحَ في الإماراتِ يُمَثِّلُ قيمةً أصيلةً أَسَّسَهَا رائدُ الإنسانيةِ الوالِدُ المؤَسِّسُ الشيخُ زايدُ بنُ سلطان آل نَهْيَان «طَيَّبَ اللهُ ثراه» وتتعزز في عهد فَارِس التسامح صاحبُ السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حَفِظَه اللهُ»، فهو رجل ترسختْ فِي صفاتِه وَشَمائلِه قِيمةُ التسامحِ، وَمَا يزالُ يجودُ قلبُه الإنسانيُّ وَفِكْرُه العَقْلانيُّ بالمبادراتِ الإنسانيةِ والحواراتِ الحضاريةِ التّي تُعِيدُ رَوْنَقَ احترامِ الأديانِ والمعتقداتِ إلى مكانِه. وأضاف المزروعي - في كلمة خلال مشاركته في قمة الأديان الأولى لمجموعة العشرين، التي أنهت أعمالها مؤخراً في جزيرة بالي بأندونيسيا - من هذا المنطلق تَبْعَثُ الإماراتِ مِن أَرْضِها إلى العَالَمِ بِرِسَالَةِ التسامحِ التّي تَعْمَلُ بِجِدٍّ وَعَزْمٍ لِتَرْسِيخِهَا.

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