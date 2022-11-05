الدولة تستعرض منجزاتها أمام «cop27» وتمهد لاستضافة «cop28»

المصدر: شرم الشيخ - وام

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تستعرض الإمارات خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف «cop27» الذي ينطلق غداً في مدينة شرم الشيخ، منجزاتها في العمل المناخي وسجلها الحافل في الانتقال في قطاع الطاقة، وتكثيف الجهود الدبلوماسية والمتعددة الأطراف وتعزيز احتواء الجميع في العمل المناخي وإرساء الأرضية المناسبة لاستضافة «cop28» في الإمارات العام المقبل.

حيث تعمل عبر شراكتها الوثيقة مع مصر على ربط النتائج والمخرجات بين مؤتمري «cop27» و«cop28»، لتعزيز ودعم العمل المناخي وزيادة الوعي العالمي برؤية الإمارات وحفز المسار الإماراتي الريادي نحو الاستدامة والعمل المناخي.

وتمتلك الإمارات سجلاً حافلاً بالمنجزات في مختلف المجالات وخصوصاً العمل المناخي، إذ ترى أن العمل المناخي فرصة للمساهمة في إيجاد حلول عملية لمشكلة عالمية تؤثر علينا جميعاً، وذلك بالتزامن مع تنويع اقتصادنا وخلق معرفة ومهارات ووظائف للشباب.

وتعد الإمارات من أكبر الجهات المانحة للمعونات الإنسانية في العالم، حيث تقدم الإغاثة المباشرة في حالات الكوارث المناخية والصراعات التي تتفاقم تداعياتها بشدة نتيجة تغير المناخ، كما أنها أول دولة في المنطقة توقع وتصادق على اتفاق باريس 2015، والأولى في المنطقة التي تعلن عن مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

ويتركز الهدف النهائي لاتفاقيات الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي في تثبيت تركيزات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي عند مستوى يمنع التدخل البشري الخطير في النظام المناخي في إطار زمني يسمح للنظم الإيكولوجية بالتكيف بشكل طبيعي وتمكين التنمية المستدامة. ويعد مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والذي ينعقد سنوياً أكبر مؤتمر سنوي للأمم المتحدة.

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