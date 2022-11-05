مبادرة ترسخ الهوية وتدعم بناء مجتمعات المعرفة

المصدر: دبي – خلود حوكل

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يحتفي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يوم الخميس المقبل، العاشر من نوفمبر الجاري، بمرور 6 سنوات على مبادرة تحدي القراءة، التي أطلقها سموه، إيماناً بأن الطريق نحو الحضارات يبدأ بالقراءة.

وأعادت هذه المبادرة للقراءة ألقها، إذ تجاوز عدد المشاركين فيها 22 مليون مشارك يحتفي بهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله.

نموذج ملهم

قالت سارة النعيمي، مدير مكتب مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية: «تحدي القراءة العربي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، قبل أعوام قليلة أصبح في موسمه السادس اليوم نموذجاً عربياً ملهماً للمبادرات المتميزة والمؤثرة إيجاباً، والتي تمكن النشء والشباب والطلاب، وتنمي الشخصية، وتعزز الهوية، وتثري المنظومة التعليمية، وتدعم بناء مجتمعات المعرفة.

وتعيد التألق للغة العربية، لغة للمطالعة والتحصيل العلمي والإنتاج المعرفي، والناظر إلى الرقم القياسي الذي سجله تحدي القراءة العربي منذ انطلاقه وحتى الآن بواقع 79 مليون مشارك ومشاركة، يدرك أن هذه التظاهرة القرائية التي انطلقت من دبي، وأصبحت اليوم الأكبر من نوعها باللغة العربية، قد حققت معظم أهدافها الرئيسية، ونتطلع إلى تاريخ 10 نوفمبر لتتويج أبطال تحدي القراءة العربي الذين تميزوا من بين 22.27 مليون مشارك من 44 دولة في موسمه السادس هنا وتكريم إنجازاتهم الملهمة لنا جميعاً هنا في دبي».

رهان رابح

ومن جهته، قال الكاتب والإعلامي علي عبيد الهاملي: (أعطني شعباً يقرأ أعطك حضارة). مع هذه المقولة تتطابق تغريدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، الذي يؤكد دائماً أن الطريق للحضارة يبدأ دائماً بالقراءة، ومن هذا المبدأ تنطلق كل مبادرات سموه من أجل الحث على القراءة وتشجيع كل فئات المجتمع على ممارسة هذا الفعل الحضاري، وخاصة الطلبة الذين هم في مرحلة بناء الوعي والشخصية.

وأضاف: ها نحن نحتفل بعد أيام بدورة جديدة من دورات مشروع «تحدي القراءة العربي»، الذي يكمل عامه السادس بمشاركة 22 مليون طالب من 92 ألف مدرسة، قرأ كل واحد منهم 50 كتاباً في العام على الأقل، وقرأ بعضهم أكثر من هذا العدد، مقدمين نموذجاً مشرفاً من جيل يتهمه البعض بعدم القراءة، ويراهن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، على أنه جيل محب للكتاب عاشق للقراءة.

وتابع: «في هذه المناسبة نهنئ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أولاً على حصد سموه لثمار فكرته ومبادرته، كما نهنئ كل عشاق الكتب ومحبيها على هذا الإنجاز العظيم الذي تحقق بفضل دعم سموه، وإيمانه بقدرات هذا الجيل الذي نبني جميعاً عليه آمالاً كبيرة من أجل مستقبل أفضل لنا جميعاً بإذن الله تعالى».

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