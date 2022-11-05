وفد تشيلي يطّلع على تجربة «كهرباء دبي» في الاستدامة

المصدر: دبي - البيان

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زار وفد رفيع المستوى من جمهورية تشيلي برئاسة خيمينا فوينتيس توريجو، نائب وزير الخارجية في جمهورية تشيلي، وباتريسيو دياز بروتون، سفير جمهورية تشيلي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي.

والذي تنفذه هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) ويعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نظام المنتج المستقل، وستصل قدرته الإنتاجية إلى 5000 ميجاوات بحلول 2030.

وهدفت الزيارة إلى الاطلاع على تجربة الهيئة في تطوير تقنيات الطاقة المستدامة، حيث زار الوفد التشيلي كلاً من مركز الابتكار ومركز البحوث والتطوير في المجمع واطلع على مشروع الهيدروجين الأخضر الذي نفذته الهيئة بالتعاون مع «إكسبو 2020 دبي» وسيمنس للطاقة، ويعد المشروع التجريبي الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية.

حرص

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، حرص الهيئة على تبادل الخبرات مع الوفود الرسمية من مختلف دول العالم في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة، والاستدامة البيئية، والابتكار، والمدن الذكية والمياه وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

مشيراً إلى أن مركز البحوث والتطوير ضمن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم أصبح منصة عالمية توفر حلولاً وتقنيات مبتكرة تسهم في تعزيز العمليات التشغيلية والخدماتية لقطاع المؤسسات الخدماتية.

موضحاً أن الهيدروجين الأخضر من بين مصادر الطاقة الصديقة للبيئة، ويمثل أحد ركائز مستقبل مستدام يعتمد على تسريع الانتقال إلى الحياد الكربوني تحقيقاً لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.

كما أشار معالي الطاير إلى أن مركز الابتكار يهدف إلى دعم الابتكار في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، وتطوير المهارات وبناء قدرات الجيل القادم من المبتكرين في مجال تقنيات الطاقة النظيفة، وتوفير بيئة تعليمية فريدة من خلال استضافة الفعاليات والمؤتمرات والندوات وورش العمل، وبناء شراكات مع الجامعات والشركات الناشئة محلياً ودولياً للتعاون في مجالات الابتكار وتبادل المعارف والخبرات، إضافة إلى رفع مستوى الوعي حول الطاقة المتجددة والنظيفة والاستدامة.

وأشاد الوفد الزائر بجهود هيئة كهرباء ومياه دبي والإنجازات التي حققتها في مجال الابتكار والبحوث والتطوير في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة.

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