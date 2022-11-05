تعاون بين مستشفى فقيه الجامعي والمؤسسات الناشئة في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أطلق مستشفى فقيه الجامعي، فرصاً للتعاون مع المؤسسات الناشئة الرائدة في دبي، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى العروض الطبية ونتائج الأبحاث من خلال تقديم الدعم المشترك وتعزيز فرص الشراكة.

وتمكن مستشفى فقيه الجامعي، «المنشأة العالمية للرعاية الصحية والأكاديمية في الإمارات العربية المتحدة»، من إرساء معايير جديدة للجودة في تقديم الرعاية الصحية في الدولة. واتخذ مستشفى فقيه الجامعي خطوات التقدم من خلال الشروع في إنشاء شراكات مع المؤسسات الناشئة في دبي، مما يعكس رؤية مدينة دبي في تحقيق التكامل وتحسين نظام الرعاية الصحية البيئي داخل المدينة.

ملاذ آمن

وتمثل دبي البيئة المثالية للمؤسسات الناشئة، وتستمر في تقبل الأفكار الجديدة والابتكارات، حيث تم دعوة أكثر من 20 مؤسسة ناشئة رائدة للمبادرة في العصف الذهني، وذلك في سياق توفير الفرص المشتركة عبر مختلف الأسواق المتكاملة.

وقال الدكتور فاتح محمد جول، الرئيس التنفيذي لمستشفى فقيه الجامعي: تتماشى مبادرة التعاون مع تحقيق التزام مستشفى فقيه الجامعي في تقديم تجربة الرعاية الصحية الشاملة المتميزة.

ووفرت دبي منصة رائعة، وبذلك كانت مصدراً كبيراً لإلهامنا. وبوصفنا شركة ناشئة تأسّست منذ 18 شهراً فإننا نفهم التحديات التي مررنا بها ونسعى لمساعدة الآخرين لتجاوزها، ومن ثم نود أن نقدم دعمنا وخدماتنا للمؤسسات التي تعكس قيمنا ونتطلع، من خلال المبادرة، إلى العمل عن كثب مع المؤسسات المبتدئة وتحقيق تكامل خدماتنا وتقديم أفضل الحلول لعملائنا.

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