وفد فيتنامي يطّلع على تجربة دبي الثرية في تعزيز حقوق المرأة

المصدر: دبي - البيان

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زار وفد من القنصلية التابعة لجمهورية فيتنام الاشتراكية في دبي مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، بهدف الاطلاع على تجربة المؤسسة في مجالات تعزيز ثقافة المرأة وحمايتها من العنف الأسري بمختلف أشكاله، فضلاً عن التعرف إلى الأساليب التي تنتهجها المؤسسة في تقديم المساعدة للنساء والأطفال.

واستقبلت شيخة المنصوري المديرة العامة لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، الوفد الزائر. وأكدت أن الزيارة تأتي في إطار التعاون المشترك مع مختلف الجهات الراغبة في الاطلاع على التجربة الثرية لإمارة دبي في مجال تعزيز حقوق المرأة والطفل وحمايتها من أنواع العنف كافة.

بالإضافة إلى كونه ينسجم مع توجهات المؤسسة ومساعيها نحو توسيع قاعدة الشركاء وتعزيز آفاق التعاون وتبادل الخبرات والتجارب مع مختلف الجهات الرسمية والخاصة المهتمة بهذا الشأن. وأضافت إن المؤسسة قدمت للوفد الزائر عرضاً تقديمياً عن نشأة المؤسسة والأهداف التي تسعى لتحقيقها ورؤيتها ورسالتها والقيم التي تعمل في ظلها، كما استعرضت أمامه حزمة من حملات التوعية والمبادرات المجتمعية التي أطلقتها، قبل أن تختتم الزيارة بتنظيم جولة في إدارة الرعاية والتأهيل.وأعرب الوفد الفيتنامي عن سعادته بهذه الزيارة التي وفرت له فرصة الاطلاع على عمل المؤسسة، ودورها المحوري في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر.

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