مدينة إكسبو دبي تحتضن 50 يوماً من التشويق

المصدر: البيان

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أعلنت مدينة إكسبو دبي عن احتضانها 50 يوماً من التشويق والإبهار والترفيه لجميع أفراد العائلة من 20 نوفمبر إلى 8 يناير، تشمل احتفالات اليوم الوطني، وفعاليات مدينة الشتاء ومدينة المشجعين.

وتنطلق الفعاليات يوم 20 نوفمبر مع "مدينة المشجعين" وبرامجها الخاصة بكأس العالم لكرة القدم، واحتفالات اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة من 30 نوفمبر إلى 2 ديسمبر والتي تحتفي بالذكرى الـ 51 للاتحاد وتتضمن حفلاً غنائياً خاصاً في ساحة الوصل في 2 ديسمبر.

ومن 23 نوفمبر إلى 8 يناير 2023، تنطلق فعاليات مدينة الشتاء لتتحول منطقة التنقل في مدينة إكسبو دبي وساحة الوصل إلى أرض ساحرة ترتدي حُلة شتوية، وتصطف فيها منافذ البيع التي تشبه الأكواخ الجبلية وأشجار الصنوبر والألعاب المتنوعة، فضلاً عن شجرة عملاقة، ومجسمات من الحكايات الخرافية، وكرة ثلج ضخمة ومكتب لبريد الأطفال إلى سانتا كلوز.

وتشمل أبرز الأحداث في مدينة الشتاء حفلاً مبهراً في ساحة الوصل يوم 9 ديسمبر حيث ستضاء شجرة مزيّنة عملاقة يبلغ ارتفاعها أكثر من 15 متراً لتضفي أجواء مميزة على الساحة، وعرض السيدة كلوز من 20 إلى 29 ديسمبر، وعرض "كارولز باي كاندلايت" من 20 إلى 25 ديسمبر، بالإضافة إلى العروض الليلية الضوئية المبهرة.

ويمكن لكل أفراد العائلة التمتع بفعاليات المرح التي تشمل القفز والتزلج والتسلق والانزلاق على الحبال المرتفعة بالإضافة إلى تحضير كعك الزنجبيل وصنع أكاليل الزهور والزينة ومصنع للدمى وورشة سانتا وغيرها.

يمكن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عاماً الانضمام إلى المعسكر الشتوي في مدينة إكسبو دبي والاستمتاع بالنشاطات الداخلية والخارجية الفريدة على مدار أسبوعين والتي تستمر من التاسعة صباحاً إلى الثانية بعد الظهر من الاثنين إلى الجمعة، من 12 إلى 23 ديسمبر.

يسلط الأسبوع الأول للمعسكر الشتوي في تيرّا-جناح الاستدامة الضوء على التحديات التي تواجه كوكبنا بطريقة ممتعة وغنية بالمعلومات، بينما يركز الأسبوع الثاني في ألف-جناح التنقل على الابتكار، وتختلف الأسعار وفقاً للحجوزات اليومية أو الأسبوعية، مع توفر خيارات للاستقبال المبكر والانتهاء في وقت متأخر.

كما يمكن للزوار اصطحاب كلابهم الأليفة للتنزه في المدينة والاستفادة من أوعية الشرب والخدمات الأخرى المقدمة لهم، ليتمتع الجميع بأجواء الأعياد ليوم كامل في الهواء الطلق في أرجاء مدينة المستقبل.

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