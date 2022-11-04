«الوطني للتخصصات الصحية» يشكل لجاناً جديدة

المصدر: العين - البيان

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عقد مجلس إدارة المعهد الوطني للتخصصات الصحية اجتماعاً برئاسة معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور أعضاء المجلس المكون من ممثلي الهيئات الصحية.

وتم خلال الاجتماع استعراض العديد من الموضوعات المهمة أبرزها، منجزات المعهد الوطني للتخصصات الصحية وفق المحاور الاستراتيجية والتي شملت اعتماد 9 مؤسسات صحية من قبل المعهد، وهي: مدينة الشيخ خليفة الطبية، مستشفى زايد العسكري، مدينة الشيخ شخبوط الطبية، مستشفى توام، مستشفى الكورنيش، الخدمات العلاجية الخارجية، مستشفى دانة الإمارات، كليفلاند كلينك أبوظبي، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.

كما تم خلال الاجتماع اعتماد ثلاثة برامج إقامة، وهي: طب الأطفال في مدينة شخبوط الطبية، طب الأطفال في مدينة خليفة الطبية، وطب الأسرة في الخدمات العلاجية الخارجية.

وكذلك تم تضمين تخصصات علمية جديد تحت مظلة المعهد مثل: طب الجهاز التنفسي، جراحة العظام، جراحة المخ والأعصاب، وتخصصات التمريض والقبالة. واطلع المجلس على الخطة التنفيذية لمبادرات الخطة الاستراتيجية، واستعرض خلال الاجتماع مخرجات وتوصيات مجلس التعليم والموارد البشرية.

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