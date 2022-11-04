طفلة من أصحاب الهمم تُوزع 300 علم على طلبة مدرستها

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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بادرت الطفلة المواطنة شما حارب بالحايمة الظاهري والتي تبلغ من العمر 9 أعوام، وهي من فئة أصحاب الهمم، فئة متلازمة داون، بتوزيع علم الدولة على طلبة مدرسة هيلي، حلقة أولى، والتي تدرس فيها بمنطقة العين، لإدراكها بأن يوم العلم رمز للاتحاد والمسيرة المباركة، والاحتفال به سنوياً داخل الحرم المدرسي يجمع الطلبة تحت راية الإمارات ويرسخ محبتهم للوطن ويعزز انتماءهم إليه، حيث وفرت لها والدتها وضحه الشامسي 300 علم لهذه المناسبة الغالية.

وقالت وضحة الشامسي لـ «البيان»:«إن ابنتي شما الظاهري من فئة متلازمة داون، وأحرص ووالدها على تطوير مهاراتها لتصبح عضوة فاعلة ومنتجة في المجتمع وجدول طفلتي الصغيرة لا يخلو شهرياً من المشاركة في العديد من الفعاليات والأنشطة والبرامج المجتمعية وفي شتى المناسبات وهي ذات قدرات هائلة لم تستسلم مطلقاً لألف باء الإعاقة، وأصرت على المضي قدماً لتثبت للجميع أنها طاقة منتجة وخلاقة».

وأضافت: اقترحت شما توزيع علم الدولة في مدرستها، ولم أتردد مطلقاً بالترحيب بفكرتها ليقيني التام بأن فئة أصحاب الهمم عموماً بحاجة إلى الدعم وليس التعاطف أو الشفقة«.

وأكدت الشامسي أن مبادرة ابنتها الصغيرة»شما«لاقت إعجاباً واستحساناً من مجتمعها المدرسي، سواء فئة الطلبة، وحتى الكادر الطلابي والتدريسي والإداري على حد سواء، لأنها فعلياً مبادرة تجسد روح الولاء وحب الوطن، وتزخر بشتى معاني وقيم الوفاء والإخلاص والاعتزاز بهذا العلم الشامخ في علياء المجد والفخر والريادة.

كما أكد حارب بالحايمة الظاهري، والد الطفلة(شما) على أن يوم العلم مناسبة وطنية عزيزة على قلب كل مواطن ومقيم على أرض دولة الإمارات، حيث يبرز هذا الحدث بمعانيه ومضامينه الوطنية، وينمي في نفوس الجميع الحس الوطني والوعي بأهمية العلم.

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