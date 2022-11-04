موظفو وزارة الثقافة والشباب ينضمون إلى برنامج «إسعاد»

المصدر: دبي - البيان

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وقعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تعاون مع وزارة الثقافة والشباب بهدف تزويد موظفيهم ببطاقة «إسعاد» التي تصدرها شرطة دبي، وتضم عروضاً وخصومات ومزايا يقدمها القطاعان العام والخاص والشركات للموظفين بنسب متنوعة.

ووقع الاتفاقية في نادي ضباط شرطة دبي، اللواء علي عتيق بن لاحج، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي، ومبارك إبراهيم الناخي وكيل وزارة الثقافة والشباب، وبحضور عدد من موظفي كلا الجانبين.

وأكد اللواء علي عتيق بن لاحج أن توقيع المذكرة يأتي انطلاقاً من حرص القيادة العامة لشرطة دبي على دعم وتعزيز أواصر التعاون مع مختلف الجهات الحكومية، وسعياً نحو تكامل الجهود وتبادل الخبرات وتنمية المبادرات والمشاريع المُشتركة، وتعزيز علاقات الشراكة بما يحقق المنفعة المُتبادلة والمصالح المشتركة، والأهداف العامة لكل الأطراف بما ينعكس على مسيرة التنمية.

وأضاف اللواء ابن لاحج أن هذا التعاون البناء والذي سيثمر عنه منح بطاقة «إسعاد» إلى موظفي وزارة الثقافة والشباب سوف يؤدي إلى تحقيق السعادة للموظفين وينعكس إيجاباً على مضاعفة العمل وزيادة الإنتاجية ويؤدي بالضرورة إلى تقديم خدمات جيدة للمتعاملين من أفراد المجتمع تزيد من رضاهم وتحقق لهم السعادة.

ومن جهته، قال مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة والشباب: تأتي هذه الاتفاقية في إطار تعزيز التعاون المؤسسي الذي يربط مختلف الجهات والهيئات الحكومية في الدولة، والمبني على قيم الشراكة الاستراتيجية في شتى المجالات.

وثمن جهود القيادة العامة لشرطة دبي وحرصها على إطلاق المبادرات المجتمعية والمؤسسية الرائدة، لافتاً إلى أن هذا الاتفاق ينسجم مع استراتيجية الوزارة الحريصة على تعزيز رفاهية الموظفين وتوفير بيئة محفزة وداعمة للإبداع والابتكار.

وأشار الناخي إلى أن استفادة الموظفين من بطاقة «إسعاد» يضمن تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، والذي من شأنه أن ينعكس على واقع العمل الوزاري ويضمن الارتقاء بجودة ونوعية الخدمات المُقدمة.

وتتيح المذكرة انضمام موظفي وزارة الثقافة والشباب إلى برنامج «إسعاد»، حيث ستزودهم شرطة دبي ببطاقة «إسعاد» وإشعار بالشركات والمؤسسات التجارية التي ستمنح الموظفين المزايا ذاتها التي يحصل عليها موظفو شرطة دبي.

وتهدف بطاقة «إسعاد» إلى تسهيل حصول الموظفين وأفراد عائلاتهم على احتياجاتهم في مختلف القطاعات، الصحية، والتعليمية، والسياحية، والترفيهية وغيرها وبأسعار مخفضة، عبر توفير العروض والمزايا التي تقدمها القطاعات المشاركة.

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