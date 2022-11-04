بحضور لطيفة بنت محمد.. مركز دبي للرعاية الخاصة يحتفل بمرور 40 عاماً على إنشائه

المصدر: البيان

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شهدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون "دبي للثقافة" الحفل السنوي لمركز دبي للرعاية الخاصة احتفالاً بمرور 40 عاماً على إنشائه.

وهنّأت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم القائمين على المركز بمسيرة عطاء تواصلت على مدار أربعة عقود، معربةً عن تقديرها لما يقوم به المركز من جهود وما يقدمه من خدمات في إطار تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بمنح أصحاب الهمم كل الاهتمام والرعاية بهدف تشجيعهم على التحصيل والتعلُّم وتحفيزهم على صقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم وتطوير مشاركاتهم واندماجهم في المجتمع، وتمكينهم كأفراد قادرين على بلوغ أعلى مستويات التميز في مختلف المجالات.

وقالت سموها: بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، تضع حكومة دبي رعاية وتأهيل أصحاب الهمم في مقدمة الأولويات، تأكيداً على النهج الذي طالما سارت عليه دبي في دعم أصحاب الهمم وتهيئة البيئة الداعمة لهم وضمان كافة المقومات التي تمكنهم من النجاح والتميز في حياتهم".

وفي كلمة ألقاها خلال الحفل، استعرض د. عبد الله الخياط، رئيس مجلس إدارة مركز دبي للرعاية الخاصة أبرز الإنجازات والنجاحات التي قدمها المركز خلال الفترة السابقة، معرباً عن خالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم لدورها الفعّال في دعم هذا الحدث، مؤكداً حرص المركز على مواصلة مسيرته ومضاعفة جهوده من أجل تقديم نموذج يحتذى في الخدمات الداعمة لأصحاب الهمم والتي تسعى إلى اتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية في هذا المجال.

إلى ذلك، أعرب الدكتور الخياط عن شكره وتقديره لجميع العاملين في المركز والشركاء لعطائهم وخدماتهم المقدمة لأصحاب الهمم، مشيداً بالمشاركة المجتمعية الفعالة في دعم المركز، ما كان له بالغ الأثر في تأكيد مكانته كأحد أبرز المراكز الرائدة في توفير الرعاية والـتأهيل لأصحاب الهمم على مستوى المنطقة.

من جانبها، قالت د. مهشيد صالحي، مديرة مركز دبي للرعاية الخاصة في كلمتها: "يتمحور الحفل السنوي لهذا العام على مرور أربعين عاماً على تأسيس مركز دبي للرعاية الخاصة. إنه لأمر مؤثر، خاصةً أننا في هذه الأمسية نحتفل بنجاحات المركز مع جميع المشاركين في تحقيقها." وأضافت: "أشعر بقدر كبير من التميز لأنني جزء من قيمة سامية للغاية. معظم الطلاب المشاركين قد رأيتهم يكبرون أمام عيني وأشعر أنني انتمي لأجمل عائلة."

وخلال الحفل، شهدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم جانباً من عرض مسرحي موسيقي بعنوان "يوميات مركز دبي للرعاية الخاصة"، شارك في إعداده وتقديمه عدد من طلاب المركز، حيث أظهر العرض، الذي حضره أعضاء مجلس إدارة مركز دبي للرعاية الخاصة وجمع من ذوي الطلاب وأصدقائهم، الجهد المبذول من جانب الطلاب، وألقى الضوء على ما يتمتعون به من مواهب فنية وملكات إبداعية متميزة، كما جرى خلال الحفل تكريم الداعمين الدائمين للمركز من قبل رئيس وأعضاء مجلس إدارته.

إلى ذلك، زارت سمو رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون المعرض الخاص بالأعمال الفنية واليدوية لطلاب المركز، حيث أثنت سموها على جهود الطلاب وإبداعاتهم الفنية التي جاءت على قدر رفيع من الإتقان والدقة، معربة عن خالص أمنياتها لهم بمزيد من التفوق والتميز.

يُذكر أن "مركز دبي للرعاية الخاصة" هو مؤسسة غير ربحية توفر جملة من الخدمات رفيعة المستوى في مجالات التعليم المتخصص لأصحاب الهمم، لتمكينهم من تنمية حصيلتهم العلمية والمعرفية.

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