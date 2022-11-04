مجموعة لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية الأوروبية تبحث تعزيز علاقات التعاون مع البرلمان الألماني

المصدر: وام

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التقى أعضاء مجموعة لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية مع برلمانات الدول الأوروبية في المجلس الوطني الاتحادي برئاسة سعادة سارة محمد فلكناز رئيسة المجموعة، سعادة الكساندر رضوان عضو البرلمان الألماني (البوندستاغ)، وذلك في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي.

حضر اللقاء أعضاء المجموعة سعادة كل من ضرار حميد بالهول الفلاسي نائب رئيس المجموعة، ود. حواء الضحاك المنصوري، ومروان عبيد المهيري أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز أوجه التعاون والتنسيق البرلماني بين المجلسين الصديقين، وتوحيد المواقف والرؤى والتوجهات حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، وتبادل الخبرات والمعارف والممارسات البرلمانية، بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

كما جرى خلال اللقاء استعراض عمق العلاقات الإماراتية الألمانية التي تمتد إلى 50 عاماً، وسبل تعزيزها خاصة في المجالات العلمية والصحية والجامعات والابتعاث، ودعم مشاركة المؤسسات المتوسطة والصغيرة بالبلدين في المشاريع الاقتصادية المشتركة.

وأكد اللقاء على ضرورة أن تدعم العلاقات البرلمانية العلاقات المتميزة والراسخة التي تجمع البلدين، خاصة في ظل وجود العديد الشراكات الاستراتيجية ومن أبرزها "إعلان النوايا" للتعاون المشترك الذي وقعه البلدان في مختلف المجالات.

وبحث اللقاء إمكانية إطلاق المشاريع المشتركة مع شركات التكنولوجيا الرائدة والاستثمارات في التقنيات النظيفة والاقتصاد الاخضر، وإنشاء مراكز ابتكار مشتركة والتعاون بين مراكز الأبحاث والابتكار في البلدين لدعم قطاع الطاقة.

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