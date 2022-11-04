الصايغ يبحث مع داركياشفيلي تعزيز التعاون بين الإمارات وجورجيا

المصدر: وام

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استقبل معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة ، معالي إيليا داركياشفيلي، وزير خارجية جورجيا، في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي، وبحث معه عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد معالي الصايغ خلال اللقاء مع معالي داركياشفيلي باللقاء المثمر الذي جمع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مع معالي إيراكلي غاريباشفيلي، رئيس وزراء جورجيا الذي قام بزيارة عمل مؤخرا إلى الدولة.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وجورجيا وفرص تطويرها في المجالات الاستثمارية والتجارية والاقتصادية، وأعربا عن تطلعهما إلى أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التعاون بين البلدين الصديقين.

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