إطلاق المرحلة الأولى من «المسار الأخضر» يناير المقبل

المصدر: دبي - وائل نعيم

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كشف داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، عن أن البلدية ستطلق المرحلة الأولى من مبادرة «المسار الأخضر» في يناير المقبل، لافتاً إلى أن المبادرة حالياً في المرحلة التجريبية التي يتم تطبيقها مع عدد من المؤسسات الغذائية.

وقال الهاجري لـ«البيان»، إن بلدية دبي من خلال التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، تهدف إلى إيجاد نموذج بمستوى عالمي لنظام أغذية رقمي أكثر سلامة، والارتقاء بمستوى سلامة الغذاء وتحسين جودة حياة المستهلكين في العالم أجمع.

خدمات استباقية

وأضاف: تعتبر مبادرة «المسار الأخضر»، مبادرة ريادية لتطوير منظومة رقابة الأغذية المستوردة وتوفير خدمات سلسة واستباقية وتكاملية، يمكن من خلالها الإفراج المباشر عن أنواع من الأغذية وفق منظومة تقييم المخاطر وتبني أحدث التقنيات، مثل تقنية إنترنت الأشياء في تتبع الشحنات والإفراج عنها.

لافتاً إلى أن المبادرة يتم من خلالها تسهيل انسيابية الإفراج عن الشحنات الغذائية المستوردة للسوق المحلي عبر منافذ الدخول بإمارة دبي بعد مراجعة وتدقيق الطلب، وفقاً لاشتراطات استيراد الشحنة إلكترونياً والمعايير الخاصة بالمنتج الغذائي المستورد، وبلد المنشأ، إضافة لبعض المعايير الخاصة بالشركات المستوردة.

وأوضح داوود الهاجري أن المبادرة تهدف إلى تعزيز مبدأ الشفافية وتشجيع الشركات الملتزمة بمتطلبات هذه المبادرة وضمان سلامة الغذاء من منشأ الأغذية قبل وصولها لمنفذ الدخول، وتقديم خدمات سريعة ومتكاملة وموثوقة، وستسهم هذه المبادرة في تعزيز انسيابية التجارة في إمارة دبي مع ضمان سلامة وجودة الأغذية عبر مراحل سلسلة التوريد المختلفة وتحفيز البيئة الاستثمارية وتعزيز الأمن الغذائي.

منصة

وقال: تستعرض بلدية دبي ضمن منصتها في الدورة السادسة عشرة من «مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية»، الذي يعقد تحت شعار «توجهات مستقبلية نحو سلامة الأغذية والأمن الغذائي»، عدداً من البرامج والمبادرات التابعة لها من بينها مبادرة «المسار الأخضر».

وأشار إلى أن دبي مدينة المستقبل ومركز عالمي رائد في التجارة واللوجستيات والسياحة والبنية التحتية الممتازة والتي تتميز ببيئة تنظيمية مشجعة على الأعمال والابتكار، لافتاً إلى أن منظومة دبي لقطاع الغذاء تستند إلى مجموعة من تشريعات عصرية تنتهجها بلدية دبي تركز على الأدوات الذكية المعززة بالتكنولوجيا الحديثة استناداً إلى التحول الرقمي الناجح في إمارة دبي.

التكنولوجيا الابتكارية

وأوضح مدير عام بلدية دبي أن مبادرة «المسار الأخضر» جوهرها التكنولوجيا الابتكارية وتحليل البيانات، وتهدف المبادرة إلى تقليل عبء تفتيش الأغذية المستورة وتقليل مدة الإفراج عن الأغذية باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

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