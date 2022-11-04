راشد بن حمدان يثمّن الثقة الغالية لمحمد بن راشد

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ثمّن الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم الثقة الغالية، التي أولاها إياه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعيينه رئيساً أعلى لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز.

وأكد أن المرسوم السامي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يعكس الاهتمام والحرص، اللذين يوليهما سموه لاستقرار المؤسسة واستمرارها في تحقيق الأهداف السامية، التي من أجلها أنشئت بمبادرة من المغفور له، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، من خلال مشروعاتها وبرامجها المعززة لتطوير المدرسة الإماراتية والعربية من جهة، وكذلك دعم ديمومة البرامج والمشروعات النوعية، التي تضطلع بها المؤسسة لدعم التعليم محلياً وإقليمياً ودولياً، خاصة من خلال شراكاتها مع المنظمات الأممية والإقليمية.

وقال سموه: إن مؤسسة حمدان بن راشد، وبفضل الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ستواصل عطاءها، من خلال ترجمة الرؤية الثاقبة لسموه وتوجيهاته السديدة تجاه مواصلة تطوير أدائها لتحقيق مزيد من الإنجازات، التي تعزز الحضور الإماراتي على خريطة دعم التعليم الأممي، والاستفادة من الخبرات والممارسات التعليمية المتقدمة ومساندة الجهود المبذولة محلياً تجاه أهمية التميز التعليمي ورعاية الموهوبين والمبتكرين.

كما أشار الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم إلى أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بضرورة استمرار العمل الخيري والإنساني، الذي أسسه الوالد الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، باعتباره قيمة ذات أبعاد حضارية عميقة، كما يراها سموه، لم تقتصر على البناء والتعمير وإنما استهدفت تمكين الإنسان من خلال الكثير من جوانب العمل الإنساني، بدءاً من أبسط المدارس في مجاهيل أفريقيا إلى أعلى المنابر العالمية في اليونيسكو، وغيرها من المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية المعنية بالعمل الإنساني، عبر شراكات استراتيجية تؤكد مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة المرموقة على الساحة الدولية، بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وحرص سموه على مواصلة نهج المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والجيل الأول من الآباء المؤسسين، حيث غدت دولة الإمارات بفضل تلك الجهود المخلصة من الدول الفاعلة والمؤثرة في مجال العمل الخيري والإنساني على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكد الشيخ راشد بن حمدان الالتزام بمتابعة العمل الخيري والإنساني، في ظل التوجهيات السامية للقيادة الرشيدة، وفق أفضل الممارسات العالمية، التي تضمن جودة التمكين والدعم وكفاءة الأداء وتحقيق النتائج، التي تعزز من ترسيخ مكانة الدولة وحضورها على الساحة الدولية، مجدداً العهد بالولاء والعمل الجاد والمخلص في سبيل رفعة الوطن.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز