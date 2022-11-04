أحمد بن سعيد يرفع علم الإمارات في مطار دبي الدولي

المصدر: دبي - البيان

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قام سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، برفع علم الإمارات، احتفالاً بمناسبة يوم العلم، أمام ساحة المبنى 3 في مطار دبي الدولي.

حضر الاحتفال عدد من كبار المسؤولين وكبار ممثلي الجهات المعنية في مطار دبي الدولي، بما في ذلك هيئة الطيران المدني وشرطة دبي وجمارك دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وغيرها.

كما تم تنظيم احتفالات رفع العلم في مبنى المسافرين 2 في مطار دبي الدولي، وكذلك في مطار دبي وورلد سنترال.

يأتي رفع علم الدولة استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، احتفاء بيوم العلم الذي يصادف الثالث من شهر نوفمبر من كل عام، ذكرى تولي المغفور له، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مقاليد الحكم.

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