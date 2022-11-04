أنور قرقاش: علم الإمارات رمز الاتحاد وعنوان المسيرة

المصدر: (دبي - البيان)

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن علم دولة الإمارات العربية المتحدة يمثل رمز الاتحاد وعنوان المسيرة. وبين معاليه في تغريدة نشرها عبر حسابه في «تويتر» أن في مضامين علم الوطن تاريخاً من التقدم والإنجاز بدأ من «دار الاتحاد».

وتابع معاليه أنه في يوم العلم نحتفل براية نستظل بظلالها أمناً وعزاً ونهضة، حيث دون معاليه بهذه المناسبة: «علم الإمارات رمز الاتحاد وعنوان المسيرة، في مضامينه تاريخ من التقدم والإنجاز بدأ من «دار الاتحاد» ليعلن وطناً عزيزاً غالياً نفخر بالانتماء إليه، نحتفل بيوم العلم ونزهو براية نستظل بظلالها أمناً وعزاً ونهضة، أدام الله العلم شامخاً مرفوعاً وحفظ الإمارات قيادة وشعباً».

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