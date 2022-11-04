حمدان بن زايد: نفخر برفع رايتنا عالية خفاقة في سماء الوطن

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة أن يوم العلم يمثل مناسبة غالية علينا جميعاً، تتعزز فيها قيم الانتماء والعطاء لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأضاف سموه في تغريدة نشرها عبر حسابه في «تويتر» أن يوم العلم مناسبة يتم الاحتفاء بها بالإنجازات والمسيرة الحضارية لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث دون سموه بهذه المناسبة: «يوم العلم، مناسبة غالية علينا جميعاً، تتعزز فيها قيم الانتماء والعطاء لدولتنا، ونفخر برفع رايتنا عالية خفاقة في سماء الوطن، نجدد فيها العهد والولاء لقيادتنا الرشيدة، ونحتفي بإنجازاتنا ومسيرتنا الحضارية التي أرسى قواعدها الآباء المؤسسون».

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