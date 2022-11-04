محمد بن زايد: نحتفي بماضي بلدنا ومتفائلون بمستقبله

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إننا نحتفي بماضي بلدنا، ونحن متفائلون بمستقبله.

وأضاف سموه: يتحد الإماراتيون بشعور مشترك بالفخر الوطني، وإيمان راسخ بالجيل القادم، الذي سيقود تقدمنا ​​المستمر.

جاء ذلك في تدوينة نشرها سموه، مصحوبة بفيديو على حسابه الرسمي في «تويتر»، لسموه وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وهم بصحبة جيل المستقبل، بناة الوطن وحماته، يرفعون علم الاتحاد، ودوّن سموه:

«بينما يتحد الناس في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة معاً، لرفع العلم كواحد، فإننا نحتفي بماضي بلدنا، ونحن متفائلون بمستقبله.. يتحد شعب الإمارات العربية المتحدة، بشعور مشترك بالفخر الوطني، وإيمان راسخ بالجيل القادم، الذي سيقود تقدمنا ​​المستمر».

سموه: شعب الإمارات يتحد بشعور مشترك بالفخر الوطني وإيمان راسخ بالجيل القادم الذي سيقود تقدمنا ​​المستمر

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز