الحكام: احتفاء برمز وحدتنا وسيادتنا وعزتنا

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفع صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة العلم بمناسبة احتفال الدولة بيوم العلم.

وأعرب أصحاب السمو حكام الإمارات عن بالغ فخرهم واعتزازهم بهذه المناسبة الوطنية الغالية، مؤكدين أن الاحتفاء برفع العلم هو احتفاء برمز وحدتنا وسيادتنا وعزتنا، وهو مناسبة لتجديد عهد الوفاء والولاء والانتماء للوطن، سائلين المولى تعالى أن يديم على وطننا وشعبه الوفي الخير والرفعة، ويمضي إلى مزيد من الازدهار والرخاء في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، حفظه الله.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز