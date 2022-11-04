محمد بن زايد ومحمد بن راشد: نتشارك في رفع رمز عزنا ونجدد فخرنا بوحدتنا واتحادنا

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أنه في يوم العلم نتشارك جميعاً في رفع رمز عزنا ونجدد فيه فخرنا بوحدتنا واتحادنا.

حيث رفع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، يرافقهم أحفادهم، أمس، العلم في جميع إمارات الدولة بمناسبة «يوم العلم» الذي تحتفي به دولة الإمارات في الثالث من شهر نوفمبر من كل عام.

ورفع العلم كل من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أنه في يوم العلم نتشارك جميعاً في رفع رمز عزنا ووحدتنا ونهضتنا.. سنمضي بتفاؤل وإيمان راسخ بالعمل لأجل مستقبل واعد لوطننا. جاء ذلك في تدوينة لسموه أمس على حسابه الرسمي في «تويتر».

ودوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على حسابه الرسمي في «تويتر»، أمس: «رفعنا اليوم علم دولة الإمارات العربية المتحدة مع مجموعة من أبناء الإمارات يمثلون جزءاً من مستقبلنا.. يوم نرسخ فيه الولاء والانتماء في أجيالنا.. ونحتفي فيه برمز سيادتنا وعزتنا.. ونجدد فيه فخرنا بوحدتنا واتحادنا.. حفظ الله علمنا ودولتنا وشعبنا».

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