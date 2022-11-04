طحنون بن محمد يشهد فعالية «يوم العلم» بقصر المويجعي

المصدر: العين - وام

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شهد سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين صباح أمس فعالية «يوم العلم» في قصر المويجعي بمدينة العين.

وأكد سموه، أن العلم هو رمز عزتنا ومجدها، والمرآة التي تعكس هويتنا وتاريخها العريق ومصدر الفخر الذي تستمد منه الشعوب روح الاعتزاز بالوطن والانتماء لأرضه وترابه.

كما أكد سموه أن الاحتفال بيوم العلم سنوياً هو فرصة عظيمة لغرس قيم الولاء والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة في الأجيال الناشئة وهو مناسبة للتعبير عن الحب والولاء والتلاحم بين الشعب و قيادته الحكيمة.

حضر مراسم الاحتفال برفع علم الدولة، الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان مدير مكتب ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، والشيخ زايد بن هزاع بن طحنون آل نهيان، والشيخ طحنون بن هزاع بن طحنون آل نهيان.

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