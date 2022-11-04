محمد الشرقي يشهد مراسم رفع علم الدولة بالفجيرة

المصدر: الفجيرة - وام

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، المكانة العالية لعلم الدولة في نفوس أبناء الإمارات، قيادة وشعباً، ورمزيته الرفيعة التي تعكس مشاعر الفخر والاعتزاز به، وتجسد معاني الاتحاد وقيمه الوطنية.

جاء ذلك خلال رفع سموه، علم الدولة في الساحة الأمامية لقصر الرميلة، احتفالاً بيوم العلم، بحضور سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي مدير دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ سلطان بن صالح الشرقي، والشيخ حمد بن صالح الشرقي، والشيخ حمد بن عبدالله بن حمد الشرقي.

وهنأ سمو ولي عهد الفجيرة، قيادة دولة الإمارات ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه حكام الإمارات، بهذه المناسبة الوطنية التي تجدد تاريخ الاتحاد الحافل بالإنجازات العالمية ومبادئه الراسخة.

وجرت مراسم رفع العلم على موسيقى النشيد الوطني الإماراتي، بحضور محمد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وسالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وعدد من المديرين والمسؤولين في الفجيرة.

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