دوائر أبوظبي ترفع العلم

المصدر: أبوظبي-البيان

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احتفت مؤسسات ودوائر أبوظبي بـ«يوم العلم» تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لرفع العلم بشكل موّحد الساعة 11 صباحاً يوم 3 نوفمبر في جميع مؤسسات الدولة، وذلك خلال فعاليات رسمية تضمنت بالإضافة لرفع العلم، فعاليات ومعارض مختلفة.

‎وجاء احتفاء الدولة بيوم العلم في هذا التوقيت من كل عام ليعكس أسمى معاني التلاحم والتكاتف المجتمعي بين القيادة وأبناء الإمارات، فضلاً عن التسامح والإخاء وإعلاء قيم الانتماء والتضحية والعطاء من أجل الوطن وفي سبيل رفعته.

الهوية والجنسية

‎واحتفلت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، صباح أمس، بيوم العلم الإماراتي، الذي يوافق 03 نوفمبر من كل عام، تجسيداً لروح الانتماء والعطاء التي أرساها الآباء المؤسسون، وتعزيزاً لمبادئ الانتماء والعطاء والاستقلال والوحدة الوطنية. ‎‎

وبهذه المناسبة، قال اللواء سهيل سعيد الخييلي مديرعام الهيئة: «إن العلم هو رمز استقلال الدولة وسيادتها على أراضيها وهو المكون الأساسي للهوية الوطنية، وفي سبيله ضحى أبناء الإمارات بالغالي والنفيس كي يظل هذا العلم عالياً خفاقاً فوق كل شبر من أرض الوطن».

‎وأوضح أن احتفاء الدولة بيوم العلم في هذا التوقيت من كل عام يعكس أسمى معاني التلاحم والتكاتف المجتمعي بين القيادة وأبناء الإمارات، لافتاً إلى أن من أبرز دلالات هذا الاحتفال هي وحدة الهدف والمصير، فضلاً عن التسامح والإخاء وإعلاء قيم الانتماء والتضحية والعطاء من أجل الوطن وفي سبيل رفعته. ‎

وأكد اللواء سهيل سعيد الخييلي أن يوم العلم يعد مناسبة وطنية وعربية للعز والفخر بما حققته دولة الإمارات سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وأمنياً على مدى عقود، ويكتسب احتفال الدولة بيوم العلم هذا العام ميزة خاصة في ظل نجاح دولة الإمارات في تجاوز تداعيات جائحة «كورونا» في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي في العالم، واستمرار النمو الاقتصادي في الارتفاع في الدولة، وتجاوز حركة التجارة حاجز تريليون درهم.

أبوظبي للتقاعد

ونظم صندوق أبوظبي للتقاعد احتفالية بمناسبة يوم العلم، شاركت فيها قيادات الصندوق ومديرو الإدارات وجميع موظفي الصندوق. ورفع سالم النعيمي، العضو المنتدب لصندوق أبوظبي للتقاعد، أطيب التبريكات والتهاني للقيادة الرشيدة بمناسبة الاحتفال بيوم العلم.

وقال: «الاحتفال بيوم العلم يأتي تعبيراً عن فخرنا واعتزازنا بانتمائنا لهذه الأرض الطيبة، وتأكيداً لولائنا وانتمائنا لدولتنا وقيادتها الرشيدة».

مؤكداً أن هذه المناسبة تجسّد كل معاني الوطنية والتعايش والسلام، حيث يحتفل بها جميع من يعيش على أرض الإمارات في أجواء وطنية رائعة. وأضاف: «كما تعد هذه المناسبة فرصة للتعبير عن خالص امتناننا ووفائنا للآباء المؤسسين الذين نستذكرهم بفخر، وكذلك لتجديد عهدنا لقيادتنا الرشيدة بمواصلة العمل والإخلاص لرفع راية دولتنا عالياً في كل المحافل».

«أبوظبي التقني»

وقال الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، إن راية الإمارات؛ مصدر الهام لكل الأجيال وأساس راسخ لتنمية روح الابتكار والإبداع لدى الطلبة والشباب وكل المواطنين والمواطنات، الذين يبذلون كل ما لديهم من طاقة وروح من أجل مواصلة التقدم والازدهار في دولة الإمارات، ولتظل راية الوطن خفاقة عالية في كل الأوقات والأزمان، وهو الأمر الذي ينسجم مع توجيهات وإنجازات القيادة الرشيدة، فهي القيادة التي تعمل دائماً بما يضمن عز الوطن والمواطن والصدارة الإماراتية في كافة المحافل الدولية.

«صحة أبوظبي»

احتفلت دائرة الصحة أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، بيوم العلم الإماراتي ضمن فعالية نظمتها في مقرها الرئيسي بحضور الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة أبوظبي ومديري الأقسام والقطاعات والموظفين، في أجواء استثنائية مليئة بالفخر والاعتزاز والانتماء لهذا الوطن والتفاني من أجله.

«قضاء أبوظبي»

شاركت دائرة القضاء - أبوظبي، في الاحتفال بيوم العلم، الذي يصادف الثالث من نوفمبر من كل عام، وذلك عبر إجراء مراسم رفع علم دولة الإمارات على مباني المحاكم والنيابات في أبوظبي والعين والظفرة، عند الساعة الحادية عشرة صباحاً.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن الاحتفال بيوم العلم لدولة الإمارات العربية المتحدة، يجسد أسمى معاني الولاء والانتماء للوطن وقيادته الحكيمة، في ظل ما يتملكنا من مشاعر الفخر والاعتزاز بما حققته دولتنا الفتية من إنجازات ومكتسبات في شتى المجالات، لتظل راية الوطن خفاقة عالية في جميع الميادين، شاهدة على مسيرة التنمية والازدهار والتقدم.

شرطة أبوظبي

احتفلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بيوم العلم الذي يصادف الثالث من نوفمبر سنوياً، ورفعت علم دولة الإمارات شامخاً وخفاقاً عالياً فوق سارية مبناها الرئيسي والمباني التابعة لها تعبيراً عن مدى الاعتزاز والولاء لرمز دولة الإمارات الغالي، وتأكيداً لروح الانتماء والفخر لإمارات الخير والعطاء، والقيادة الرشيدة، وجددت شرطة ابوظبي العهد والولاء للقيادة الحكيمة على تقديم الغالي والنفيس من أجل وطن العطاء والخير.

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