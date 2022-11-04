عمار النعيمي يشهد مراسم رفع العلم في عجمان

المصدر: عجمان - وام

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رفع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، علم الدولة على سارية أعدت خصيصاً بمدخل ديوان الحاكم، حيث تم عزف تحية العلم أثناء رفعه، والسلام الوطني.

وحضر مراسم الاحتفال ورفع العلم، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان.

والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين، وسالم سيف المطروشي نائب مدير الديوان، وعبدالله أمين الشرفاء المستشار بديوان الحاكم، ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وأحمد إبراهيم الغملاسي رئيس مكتب سمو ولي العهد، وعدد من الشيوخ وكبار الشخصيات.

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، عقب الانتهاء من مراسم رفع العلم، أن رفع علم الإمارات الحبيبة في جميع المؤسسات والمدارس والوزارات والمنازل هو رمز لوحدتنا وقوتنا ومستقبلنا، وتجديد عزمنا على مواصلة مسيرة العمل والعطاء والتضحية من أجل رفعة الوطن وتقدمه بحكمة قيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رافعاً أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سموهما الكريم في هذه المناسبة الوطنية الخالدة.

وقال سموه إن مكانة العلم ستظل دائماً تسكن في قلوبنا، وفخراً تتوارثه الأجيال، وتجسيداً حياً وباقياً على مر السنوات لذكرى الآباء المؤسسين بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذين رفعوا علم دولة الإمارات الموحدة بشعبها وأرضها للمرة الأولى في دار الاتحاد عام 1971.

وأضاف سمو ولي عهد عجمان أن رفع العلم يرسخ حب الوطن في نفوس المواطنين، ويعزز فيهم مشاعر الانتماء والولاء له ولقيادته، والتمسك بقيم الاتحاد والمحافظة على المكانة الرائدة والصورة المشرقة للإمارات، التي أصبحت رمزاً للسلام وأيقونة الأمان، وعنواناً للعزيمة والإرادة والإصرار والإنجازات في كافة المجالات، والمضي بمسيرتها الواثقة نحو المزيد من النجاحات، وتعزيز سمعتها العالمية الطيبة في الـ50 عاماً الجديدة.

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