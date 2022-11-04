ولي عهد أم القيوين يرفع علم الإمارات في حديقة الخور

المصدر: أم القيوين - وام

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أكد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، أن «يوم العلم» يشكل مناسبة وطنية غالية، ورمزاً للترابط واللحمة المجتمعية التي تنعم بها الإمارات تحت راية واحدة تتوحد تحتها قيم الولاء والانتماء وحب الوطن.

وقام سموه برفع علم الدولة في حديقة الخور في أم القيوين، بحضور الشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية في أم القيوين، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الحكومة الذكية في أم القيوين.

والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط العمراني في أم القيوين، واللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين، وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري في أم القيوين، وراشد محمد أحمد مدير التشريفات في الديوان الأميري في أم القيوين، وسيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين، وعدد من مديري الدوائر المحلية والاتحادية في الإمارة.

جهود

وقال سمو ولي عهد أم القيوين بهذه المناسبة: نستذكر في «يوم العلم» مسيرة الإنجازات والتطور والجهود المباركة لأجيال قدمت وبذلت وعملت بكل جهد لتتواصل المسيرة نحو مستقبل الأجيال في ظل قيادة راهنت على شعبها وقدمت له كل ما يمكنه من المشاركة وأداء دوره كاملاً، باعتباره الثروة الأغلى، فكان الرهان الرابح الذي ترجم ثقة القيادة.

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