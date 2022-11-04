رفع علم الدولة على سارية مبنى «الوطني الاتحادي»

المصدر: أبوظبي - البيان

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شارك المجلس الوطني الاتحادي في احتفالات الدولة بيوم العلم، وقام معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي برفع علم الدولة فوق المقر الرئيسي للمجلس الوطني الاتحادي في أبوظبي احتفاء بهذه المناسبة للتعبير عن أسمى معاني الولاء والانتماء إلى الوطن وقيادته الرشيدة.

حضر الحفل أعضاء وعضوات المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس، والأمناء العامون المساعدون ومدراء الإدارات وموظفو الأمانة العامة.وتم خلال الحفل رفع علم الدولة على سارية مبنى المجلس الوطني الاتحادي مع عزف النشيد الوطني لدولة الإمارات.

وقال معالي صقر غباش: «في هذا اليوم الوطني، نجدد باسمنا وباسم جميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الولاء لقيادتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.وأشار إلى أن الصورة المشرقة التي يشكلها شعب الإمارات بمختلف فئاته وهم يرفعون فيها علم دولة الإمارات خفاقاً شامخاً في السماء ليرفرف في كل ساحةٍ من ساحات الوطن، ودولتنا تواصل خطواتها الواثقة الرائدة وتسجل إنجازاتها المتميزة في جميع القطاعات التنموية وعلى كافة المستويات.

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